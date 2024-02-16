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Yaşanan Maden Kazasının Ardından Gözler Yeniden Akbelen'e Çevrildi: "Hepimiz Kanser Olduk"

Yaşanan Maden Kazasının Ardından Gözler Yeniden Akbelen'e Çevrildi: "Hepimiz Kanser Olduk"

Penny
Penny - Onedio Üyesi
16.02.2024 - 15:47

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Geçtiğimiz günlerde Erzincan, İliç'te bulunan altın madeninde yaşanan kaza sonucu 9 işçi toprak altında kaldı. Bilim insanları tarafından 'İkinci Çernobil' olarak adlandırılan madende yaşanan bu kaza, tüm Türkiye'yi oldukça endişenelndirdi.

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İliç'te yaşananların ardından gözler, köylerinde kurulan termik santrale karşı eylem düzenleyen Akbelen halkına çevrildi.

İliç'te yaşananların ardından gözler, köylerinde kurulan termik santrale karşı eylem düzenleyen Akbelen halkına çevrildi.

Akbelen'de yaşanan direnişe ilk güden beri destek olan Aytaç Yakar, termik santral kurulduğundan beri birçok kişinin kanser olduğunu anlattı.

Akbelen'de yaşanan direnişe ilk güden beri destek olan Aytaç Yakar, termik santral kurulduğundan beri birçok kişinin kanser olduğunu anlattı.

“Termik santral kurulalı beri kanserden ölenin haddi hesabı yok.” diyen Yakar, gelinen noktada Akbelen halkının her zamankinden daha çok desteğe ihtiyacı olduğunu hatırlattı.

“Termik santral kurulalı beri kanserden ölenin haddi hesabı yok.” diyen Yakar, gelinen noktada Akbelen halkının her zamankinden daha çok desteğe ihtiyacı olduğunu hatırlattı.

İşte o video;

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