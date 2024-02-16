Yaşanan Maden Kazasının Ardından Gözler Yeniden Akbelen'e Çevrildi: "Hepimiz Kanser Olduk"

Geçtiğimiz günlerde Erzincan, İliç'te bulunan altın madeninde yaşanan kaza sonucu 9 işçi toprak altında kaldı. Bilim insanları tarafından 'İkinci Çernobil' olarak adlandırılan madende yaşanan bu kaza, tüm Türkiye'yi oldukça endişenelndirdi.