Yaşanan Maden Kazasının Ardından Gözler Yeniden Akbelen'e Çevrildi: "Hepimiz Kanser Olduk"

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İliç'te yaşananların ardından gözler, köylerinde kurulan termik santrale karşı eylem düzenleyen Akbelen halkına çevrildi.
Akbelen'de yaşanan direnişe ilk güden beri destek olan Aytaç Yakar, termik santral kurulduğundan beri birçok kişinin kanser olduğunu anlattı.
“Termik santral kurulalı beri kanserden ölenin haddi hesabı yok.” diyen Yakar, gelinen noktada Akbelen halkının her zamankinden daha çok desteğe ihtiyacı olduğunu hatırlattı.
İşte o video;
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