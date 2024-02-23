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Mustafa Kemal Atatürk'ün 1937 Yılında Son Kez TBMM'ye Geldiği Görüntüler Sosyal Medyada Viral Oldu

Mustafa Kemal Atatürk'ün 1937 Yılında Son Kez TBMM'ye Geldiği Görüntüler Sosyal Medyada Viral Oldu

Atatürk tbmm
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
23.02.2024 - 10:47

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Sosyal medyada paylaşılan ve viral olan görüntülerde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Meclis'e geldiği anlar görülüyor.

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1 Kasım 1937 yılında kaydedilen görüntülerde, bakanlar ve milletvekillerinin de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldiği anlar görülüyor.

1 Kasım 1937 yılında kaydedilen görüntülerde, bakanlar ve milletvekillerinin de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldiği anlar görülüyor.

Paylaşılan görüntüler viral olurken, o görüntülerde Mustafa Kemal Atatürk son kez Meclis'e geliyor.

Paylaşılan görüntüler viral olurken, o görüntülerde Mustafa Kemal Atatürk son kez Meclis'e geliyor.

İşte viral olan o görüntüler: 👇

O görüntülerin devamında ise Mustafa Kemal Atatürk, Meclis'te konuşma yapıyor: 👇

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