Muğla'da Yetkisiz Çakar Kullanan Sürücüye ve Araç Sahibine 276 Bin TL Ceza Kesildi!

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, Cumhuriyet Caddesi'nde gerçekleştirdiği denetimler sırasında durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Ş.G. yönetimindeki araçta yapılan incelemede, 'çakar' olarak bilinen ışıklı uyarı sisteminin yetkisiz bir şekilde kullanıldığı tespit edildi.
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Yapılan işlem sonucunda, sürücü ve araç sahibine ayrı ayrı 138 bin 172 TL olmak üzere toplamda 276 bin 344 TL idari para cezası kesildi.
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Yetkisiz çakar takan sürücü, "Süs diye taktım abi" diyerek kendini savundu. Polis memuru ise "Böyle süs mü olur?" sözleriyle vatandaşa yanıt verdi.
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Şahine ceza yazarsınız Yazın tabi. Ama bir de lüks arabalara da cesaretiniz varsa ceza yazın. Ben oyum ,buyum diyenlere ceza yazabiliyor musunuz? Kanuna göre... Devamını Gör
lüks araçlara da bu cezaları bekliyoruz acil ve sıkı denetim istiyoruz
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