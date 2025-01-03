Muğla'da Yetkisiz Çakar Kullanan Sürücüye ve Araç Sahibine 276 Bin TL Ceza Kesildi!

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, Cumhuriyet Caddesi'nde gerçekleştirdiği denetimler sırasında durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Ş.G. yönetimindeki araçta yapılan incelemede, 'çakar' olarak bilinen ışıklı uyarı sisteminin yetkisiz bir şekilde kullanıldığı tespit edildi.