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Montaj Sandılar: Bir Mekanda Yıldız Tilbe Şarkısı Söyleyen Kadının Rihanna'ya Olan Benzerliği Şaşırttı

Montaj Sandılar: Bir Mekanda Yıldız Tilbe Şarkısı Söyleyen Kadının Rihanna'ya Olan Benzerliği Şaşırttı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
28.09.2024 - 00:26 Son Güncelleme: 28.09.2024 - 01:02

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Rihanna da Yıldız Tilbe de müzik dünyasına damga vurmuş iki isim. Kendi alanlarında başarıları ve etkileri tartışılmaz olan Rihanna ve Yıldız Tilbe, müzik dünyasının en parlak yıldızları arasında yer alıyor. Kendi tarzlarının eşsiz iki ismi olan bu iki sanatçı tek bedende buluştu desek?

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C_NmIW...
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Bir mekanda Yıldız Tilbe'nin bir şarkısını seslendiren kadının Rihanna'ya olan benzerliği şaşırttı.

Bir mekanda Yıldız Tilbe'nin bir şarkısını seslendiren kadının Rihanna'ya olan benzerliği şaşırttı.

"Yıldız Tilbe şarkısı söyleyen Rihanna gerçek olamaz." yorumları yapılan o videoya Rihanna'nın konser videosuna Yıldız Tilbe'nin sesinin eklendiğini düşünenler bile oldu.

"Yıldız Tilbe şarkısı söyleyen Rihanna gerçek olamaz." yorumları yapılan o videoya Rihanna'nın konser videosuna Yıldız Tilbe'nin sesinin eklendiğini düşünenler bile oldu.

İşte o benzerlik;

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p.o.l.y

Arabesk badgirlriri

tırtıl

Paralel evrende Rihanna :)

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