Montaj Sandılar: Bir Mekanda Yıldız Tilbe Şarkısı Söyleyen Kadının Rihanna'ya Olan Benzerliği Şaşırttı

Rihanna da Yıldız Tilbe de müzik dünyasına damga vurmuş iki isim. Kendi alanlarında başarıları ve etkileri tartışılmaz olan Rihanna ve Yıldız Tilbe, müzik dünyasının en parlak yıldızları arasında yer alıyor. Kendi tarzlarının eşsiz iki ismi olan bu iki sanatçı tek bedende buluştu desek?