Montaj Sandılar: Bir Mekanda Yıldız Tilbe Şarkısı Söyleyen Kadının Rihanna'ya Olan Benzerliği Şaşırttı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C_NmIW...
Rihanna da Yıldız Tilbe de müzik dünyasına damga vurmuş iki isim. Kendi alanlarında başarıları ve etkileri tartışılmaz olan Rihanna ve Yıldız Tilbe, müzik dünyasının en parlak yıldızları arasında yer alıyor. Kendi tarzlarının eşsiz iki ismi olan bu iki sanatçı tek bedende buluştu desek?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir mekanda Yıldız Tilbe'nin bir şarkısını seslendiren kadının Rihanna'ya olan benzerliği şaşırttı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Yıldız Tilbe şarkısı söyleyen Rihanna gerçek olamaz." yorumları yapılan o videoya Rihanna'nın konser videosuna Yıldız Tilbe'nin sesinin eklendiğini düşünenler bile oldu.
İşte o benzerlik;
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Arabesk badgirlriri
Paralel evrende Rihanna :)
"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.