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Milli Tekvandocumuz Nafia Kuş Aydın Paris'te Adını Çeyrek Finale Yazdırdı!

Milli Tekvandocumuz Nafia Kuş Aydın Paris'te Adını Çeyrek Finale Yazdırdı!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
10.08.2024 - 12:20

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli tekvandocumuz Nafia Kuş Aydın, çeyrek finale yükseldi!

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Grand Palais'ta yapılan müsabakalarda Nafia Kuş Aydın, kadınlar 67 kg son 16 turunda Şilili Fernanda Aguierre ile karşı karşıya geldi.

Grand Palais'ta yapılan müsabakalarda Nafia Kuş Aydın, kadınlar 67 kg son 16 turunda Şilili Fernanda Aguierre ile karşı karşıya geldi.

Milli sporcu, rakibini 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Sporcumuz, çeyrek finalde Ürdün'den Rama Abo-Alrub ile saat 15.53'te karşı karşıya gelecek.

Sporcumuz, çeyrek finalde Ürdün'den Rama Abo-Alrub ile saat 15.53'te karşı karşıya gelecek.
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