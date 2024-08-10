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Milli Güreşçi Yasemin Adar Yiğit Paris'te Çeyrek Finale Yükseldi!

Milli Güreşçi Yasemin Adar Yiğit Paris'te Çeyrek Finale Yükseldi!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
10.08.2024 - 14:14

Milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda çeyrek final bileti aldı.

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar güreş 76 kg son 16 turunda Yasemin Adar Yiğit, çeyrek finale adını yazdırdı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar güreş 76 kg son 16 turunda Yasemin Adar Yiğit, çeyrek finale adını yazdırdı.

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