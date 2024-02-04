Milli Eğitim Müfredatı Değişiyor: Bakan Yusuf Tekin’den Müfredat Açıklaması Geldi
Milli Eğitim Müfredatı Değişiyor: Bakan Yusuf Tekin’den Müfredat Açıklaması Geldi
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, müfredat değişikliği çalışmalarına ilişkin, 'Ana paradigmasından tutun, bize ait ve bizim değerlerimizle inşa edilmiş, bizim referans değerlerimizin ışığında oluşturulmuş bir eğitim sisteminin inşası için gerekli çalışmalarımızı tamamladık, yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacağız inşallah' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Öğretmenler Odası Buluşmaları' kapsamında Ankara'da görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi.
Tekin, Bakanlık olarak deprem bölgesindeki eğitim süreçlerini yürütmek için tam bir seferberlik halinde çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti.
Bakanlık politikalarının karşılık bulabilmesi için öğretmenler başta olmak üzere diğer eğitim paydaşlarıyla her zaman istişare kültürüyle hareket ettiklerini vurgulayan Bakan Tekin, bu sayede birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.
Bakan Yusuf Tekin, Bakanlığın müfredat değişikliğini yakın zamanda kamuoyuna açıklayacaklarını dile getirdi.
İte Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in açıklamaları:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda