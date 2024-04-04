Mersin’de Yangın: İtfaiye Ekiplerine Saldırdılar
Mersin’de Yangın: İtfaiye Ekiplerine Saldırdılar
Mersin’de meydana gelen yangında iddiaya göre 1 çocuk hayatını kaybetti. Mahalleli, yangını söndürmeye çalışan itfaiye ekiplerine saldırdı.
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Mersin’in Akdeniz Çilek Mahallesi’nde sabah saatlerinde bir evde yangın çıktı.
Mersin Haber’in paylaşımına göre; yangın 1 çocuğun hayatını kaybettiği iddia edildi.
Mahalleden bir grup ise yangını söndürmeye çalışan itfaiye görevlisine saldırdı.
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