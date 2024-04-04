Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Mersin’de Yangın: İtfaiye Ekiplerine Saldırdılar

Mersin’de Yangın: İtfaiye Ekiplerine Saldırdılar

Mersin
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.04.2024 - 13:27

Mersin’de meydana gelen yangında iddiaya göre 1 çocuk hayatını kaybetti. Mahalleli, yangını söndürmeye çalışan itfaiye ekiplerine saldırdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Mersin’in Akdeniz Çilek Mahallesi’nde sabah saatlerinde bir evde yangın çıktı.

Mersin’in Akdeniz Çilek Mahallesi’nde sabah saatlerinde bir evde yangın çıktı.

Mersin Haber’in paylaşımına göre; yangın 1 çocuğun hayatını kaybettiği iddia edildi.

Mersin Haber’in paylaşımına göre; yangın 1 çocuğun hayatını kaybettiği iddia edildi.

Mahalleden bir grup ise yangını söndürmeye çalışan itfaiye görevlisine saldırdı.

Mahalleden bir grup ise yangını söndürmeye çalışan itfaiye görevlisine saldırdı.

İşte yaşananlar 👇

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
15
5
1
1
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?