Merkez Bankası'nın Faiz Artışı Piyasalarda Etkili Oldu: Dolar Düştü, Borsa Yükseldi!

Merkez Bankası faiz artışına giderek, algıda bir 'şok terapisi' uyguladı. TCMB'nin halen negatif reel faiz ortamında olunmasına karşın seçimlere günler kala, beklentilerin üstünde 500 baz puan artış yapması piyasalardaki fiyatlamaları da etkiledi.