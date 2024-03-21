Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
Merkez Bankası'nın Faiz Artışı Piyasalarda Etkili Oldu: Dolar Düştü, Borsa Yükseldi!

Merkez Bankası'nın Faiz Artışı Piyasalarda Etkili Oldu: Dolar Düştü, Borsa Yükseldi!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
21.03.2024 - 14:27

Merkez Bankası faiz artışına giderek, algıda bir 'şok terapisi' uyguladı. TCMB'nin halen negatif reel faiz ortamında olunmasına karşın seçimlere günler kala, beklentilerin üstünde 500 baz puan artış yapması piyasalardaki fiyatlamaları da etkiledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

TCMB, Haziran 2023'ten itibaren 8 ayda yaptığı 3650 baz puanlık artışa başkan değişimi sonrasında Şubat 2024'te ara vermişti.

TCMB, Haziran 2023'ten itibaren 8 ayda yaptığı 3650 baz puanlık artışa başkan değişimi sonrasında Şubat 2024'te ara vermişti.

Mart seçimlerine günler kala faizde yükseliş beklenmezken, yabancı kurum raporlarına ise artış beklentisi hakkim olmuştu.

Merkez'in faiz kararı detayları burada.

Faiz artışıyla piyasalar da hareketlendi. Dolar/TL geriledi.

Faiz artışıyla piyasalar da hareketlendi. Dolar/TL geriledi.

Dolar, TL karşısında bu hafta ilk kez 32,0597'ye gerilerken, TCMB'nin sürpriz faiz artırımının ardından 32,15 seviyelerinde denge arayışında.

TCMB'nin beklentilerin aksine artış kararı almasıyla yükseliş seyrinde olan Borsa İstanbul'da da Bankacılık Endeksi, yüzde 2,5'in üzerinde prim yaparak 10.523,95 puana kadar yükseldi.

TCMB'nin beklentilerin aksine artış kararı almasıyla yükseliş seyrinde olan Borsa İstanbul'da da Bankacılık Endeksi, yüzde 2,5'in üzerinde prim yaparak 10.523,95 puana kadar yükseldi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
14
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?