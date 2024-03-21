Merkez Bankası'nın Faiz Artışı Piyasalarda Etkili Oldu: Dolar Düştü, Borsa Yükseldi!
Merkez Bankası'nın Faiz Artışı Piyasalarda Etkili Oldu: Dolar Düştü, Borsa Yükseldi!
Merkez Bankası faiz artışına giderek, algıda bir 'şok terapisi' uyguladı. TCMB'nin halen negatif reel faiz ortamında olunmasına karşın seçimlere günler kala, beklentilerin üstünde 500 baz puan artış yapması piyasalardaki fiyatlamaları da etkiledi.
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TCMB, Haziran 2023'ten itibaren 8 ayda yaptığı 3650 baz puanlık artışa başkan değişimi sonrasında Şubat 2024'te ara vermişti.
Faiz artışıyla piyasalar da hareketlendi. Dolar/TL geriledi.
TCMB'nin beklentilerin aksine artış kararı almasıyla yükseliş seyrinde olan Borsa İstanbul'da da Bankacılık Endeksi, yüzde 2,5'in üzerinde prim yaparak 10.523,95 puana kadar yükseldi.
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