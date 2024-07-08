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Merak Ediliyordu Doğum Gününde Ortaya Çıktı: Zehra Güneş'in Abisinden Duygusal Mesaj

Merak Ediliyordu Doğum Gününde Ortaya Çıktı: Zehra Güneş'in Abisinden Duygusal Mesaj

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
08.07.2024 - 15:47

Sultanlar Ligi ekiplerinden Vakıfbank'ın formasını giyen milli voleybolcu Zehra Güneş'in abisi Furkan Güneş, kız kardeşinin doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla kutladı.

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Filenin Sultanları’nın başarılı ve sevilen isimlerinden biri olan Zehra Güneş, sadece başarılarıyla değil, özel hayatıyla da sıkça gündeme geliyor.

Filenin Sultanları’nın başarılı ve sevilen isimlerinden biri olan Zehra Güneş, sadece başarılarıyla değil, özel hayatıyla da sıkça gündeme geliyor.

Güzel voleybolcunun kız kardeşleri olduğu bilinirken, bir de abisi olduğu ortaya çıktı.

Güzel voleybolcunun kız kardeşleri olduğu bilinirken, bir de abisi olduğu ortaya çıktı.

Furkan Güneş'in kız kardeşinin doğum gününde yaptığı duygusal paylaşım, okuyan herkesi derinden etkiledi.

Furkan Güneş'in kız kardeşinin doğum gününde yaptığı duygusal paylaşım, okuyan herkesi derinden etkiledi.

Abi Güneş, ailesiyle pozlarını ve kız kardeşlerini paylaşarak şunları yazdı 👇

Abi Güneş, ailesiyle pozlarını ve kız kardeşlerini paylaşarak şunları yazdı 👇

"İyi ki varsın iyi ki benim ailemsiniz"

"İyi ki varsın iyi ki benim ailemsiniz"

'Hayat, bazen bize küçük sürprizler yapıp tek kalmamamızı sağlar, benim için hayat bu sürprizi 3 defa tekrarladı. Normal standartlarda bu sürprizler ağabeylik adı altında bir göreve dönüştü, çok zor dediler uğraşamazsanız vs bir şeyler bir şeyler…Sonrasında bütün zorlukları bu sürprizlerle geçtik.

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"İlk göz ağrım"

"İlk göz ağrım"

'Ve hayat sana teşekkür ediyorum. Bizi o kadar güzel o kadar iyi o kadar temiz bir şekilde bu seviyeye gelmemizde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Asıl konu bana bu güzel duyguyu hissi tecrübeyi gururu yaşatan kardeşlerime ve ilk göz ağrım ve bu hayattaki ilk görevimi bana veren sevgili sen! İyi ki doğdun iyi ki varsın iyi ki benim ailemsiniz.'

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