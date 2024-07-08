Merak Ediliyordu Doğum Gününde Ortaya Çıktı: Zehra Güneş'in Abisinden Duygusal Mesaj
Merak Ediliyordu Doğum Gününde Ortaya Çıktı: Zehra Güneş'in Abisinden Duygusal Mesaj
Sultanlar Ligi ekiplerinden Vakıfbank'ın formasını giyen milli voleybolcu Zehra Güneş'in abisi Furkan Güneş, kız kardeşinin doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla kutladı.
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Filenin Sultanları’nın başarılı ve sevilen isimlerinden biri olan Zehra Güneş, sadece başarılarıyla değil, özel hayatıyla da sıkça gündeme geliyor.
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Güzel voleybolcunun kız kardeşleri olduğu bilinirken, bir de abisi olduğu ortaya çıktı.
Furkan Güneş'in kız kardeşinin doğum gününde yaptığı duygusal paylaşım, okuyan herkesi derinden etkiledi.
Abi Güneş, ailesiyle pozlarını ve kız kardeşlerini paylaşarak şunları yazdı 👇
"İyi ki varsın iyi ki benim ailemsiniz"
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"İlk göz ağrım"
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