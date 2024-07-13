MasterChef Ana Kadro Heyecanından Dizilerdeki Öpüşme Sahnelerine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
MasterChef Ana Kadro Heyecanından Dizilerdeki Öpüşme Sahnelerine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
13 Temmuz Cumartesi günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını sizler için derledik. Gelin hep birlikte bakalım bugün neler neler yaşanmış?
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Survivor All Star en kaoslu sezonlardan biri olurken, Haberler.com'a konuk olan Berna Canbeldek kavgaların kurgu olup olmadığını açıkladı.
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Türk televizyonlarının en sevilen dizilerinden Yasak Elma'nın unutulmaz çifti Ender ve Kaya'yı canlandıran Şevval Sam ve Barış Kılıç yıllar sonra bir araya geldi.
Saba Tümer'in YouTube kanalına konuk olan oyuncu Berker Güven, dizilerdeki öpüşme sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı.
Survivor All Star'ın ardından Haberler.com'a konuk olan Berna Canbeldek, Aleyna Kalaycıoğlu'nun Batuhan'dan hoşlandığını iddia etti.
Show TV'de ekranlara gelen 'Dünya Güzellerim Tatilde' programında Bülent Ersoy'un genç bir garsona yaptığı şaka sosyal medyada gündem konusu oldu. Programdan bir kesit olarak yayınlanan videoyu izleyenler Ersoy'a kızgınlıklarını yaptıkları yorumlarla dile getirdi. Ersoy cephesinden de söz konusu tepkilere dair cevap gecikmedi. Detaylar içerikte!
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Rusya'da Duma milletvekili Vitali Milonov, ülkesinde Türk dizilerinin yasaklanmasını istedi. Gelin bu talebinin arkasındaki detaylara ve açıklamasına hep birlikte bakalım.
NOW'un iddialı 'Kötü Kan' dizisinde Damla Sönmez ile başrolde oynayan Ertan Saban'ın imaj değişimi dikkatlerden kaçmadı. 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' filminde Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıran Ertan Saban'ın yeni imajına sosyal medyada yorumlar ardı ardına geldi. Gelin o yorumlara hep birlikte bakalım.
MasterChef Türkiye'de ana kadro yarışmacıları giderek belli oluyor. Ana kadroda ikinci önlüğü alan yarışmacı bugün belli oldu. Detaylar içerikte!
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