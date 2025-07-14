MasterChef 2025 Yarışmacısı Çağatay Doğanoğlu Kimdir?

MasterChef 2025 tüm heyecanıyla sürüyor. Ana kadroda olmak için yarışmacılar kıyasıya mücadele ediyor. Ana kadroya giren ilk isim Furkan, ikinci isim ise Eylül olmuştu. 13 Temmuz Pazar akşamı da üçüncü yarışmacı belli oldu. Ana kadroda yarışmaya hak kazanan kişi Çağatay Doğanoğlu oldu. Peki ya Çağatay Doğanoğlu kimdir? Gelin birlikte tanıyalım!