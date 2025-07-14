MasterChef 2025 Yarışmacısı Çağatay Doğanoğlu Kimdir?
MasterChef 2025 tüm heyecanıyla sürüyor. Ana kadroda olmak için yarışmacılar kıyasıya mücadele ediyor. Ana kadroya giren ilk isim Furkan, ikinci isim ise Eylül olmuştu. 13 Temmuz Pazar akşamı da üçüncü yarışmacı belli oldu. Ana kadroda yarışmaya hak kazanan kişi Çağatay Doğanoğlu oldu. Peki ya Çağatay Doğanoğlu kimdir? Gelin birlikte tanıyalım!
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Aslında kendisini tanıyoruz. Geçtiğimiz yıl da MasterChef’e katılmış ancak elenmişti.
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Aslında İstanbul’da bir ailenin özel şefiyken Afrika’ya gitme kararı aldığı da bilgiler arasında.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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