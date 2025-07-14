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MasterChef 2025 Yarışmacısı Çağatay Doğanoğlu Kimdir?

MasterChef 2025 Yarışmacısı Çağatay Doğanoğlu Kimdir?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
14.07.2025 - 09:02

MasterChef 2025 tüm heyecanıyla sürüyor. Ana kadroda olmak için yarışmacılar kıyasıya mücadele ediyor. Ana kadroya giren ilk isim Furkan, ikinci isim ise Eylül olmuştu. 13 Temmuz Pazar akşamı da üçüncü yarışmacı belli oldu. Ana kadroda yarışmaya hak kazanan kişi Çağatay Doğanoğlu oldu. Peki ya Çağatay Doğanoğlu kimdir? Gelin birlikte tanıyalım!

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Aslında kendisini tanıyoruz. Geçtiğimiz yıl da MasterChef’e katılmış ancak elenmişti.

Aslında kendisini tanıyoruz. Geçtiğimiz yıl da MasterChef’e katılmış ancak elenmişti.

27 yaşındaki Doğanoğlu’nun doğma büyüme İstanbullu olduğu kaynaklarda yer alırken Finike bağlantısı olduğu da söyleniyor. Aslen nereli olduğuna dair ise net bir bilgi yok. Bunlara ek olarak Doğanoğlu’nun private chef olduğu biliniyor.

Aslında İstanbul’da bir ailenin özel şefiyken Afrika’ya gitme kararı aldığı da bilgiler arasında.

Aslında İstanbul’da bir ailenin özel şefiyken Afrika’ya gitme kararı aldığı da bilgiler arasında.

Liberya’da bir madende aşçılık yapan Doğanoğlu’nun 50 kişiye günlük yemekler hazırladığı ve farklı bir deneyim edindiği de kaynaklarda yer alıyor.

Doğanoğlu’nun özel hayatına gelecek olursak da bekar olduğu düşünülüyor.

MasterChef 2024’te barbun balığı tabağıyla elenen yarışmacı bu yıl yeniden aynı tabakla 2025 kadrosunda yer almayı başardı.

Instagram hesabı için 👉 @cagataychef

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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