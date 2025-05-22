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Marmaris’te Nerede Kalınır? En İyi Marmaris Otelleri Tavsiyeleri ve Fiyat Karşılaştırması

Marmaris’te Nerede Kalınır? En İyi Marmaris Otelleri Tavsiyeleri ve Fiyat Karşılaştırması

tatil Marmaris
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
22.05.2025 - 14:56

Doğal güzelliği, tarihi zenginliği ve uçsuz bucaksız deniz manzarasıyla Marmaris, tatil için en sık tercih edilen Muğla’nın en gözde ilçelerinden biri. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Marmaris’te tatil yapmak istiyorsanız bu içeriğimiz tam size göre. Sonsuz maviliğin tadını çıkarmak, sakinlik ve huzurun keyfini yaşamanız için farklı kriterle uygun ve en iyi seçenekleri sizin için bir araya getirdik. Sadece konaklamanızı değil Marmaris’te gezilecek yerleri de ekledik. 

Hazırsanız Marmaris tatil rehberimiz sizlerle!

İşte, Marmaris’te bütçenize en uygun konaklama alternatifleri ve en güzel oteller!

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Marmaris Hakkında Genel Bilgiler

Marmaris Hakkında Genel Bilgiler

Yazın en sevilen tatil rotalarından olan Marmaris için tatil planınıza rehberlik etmek istiyoruz. Her sene binlerce turisti ağırlayan Marmaris'in ilk adının 'Fiskos' olduğunu biliyor muydunuz? 

Marmaris'in Coğrafi Konumu ve Özellikleri

Batısında Datça Yarımadası ve Kerme Körfezi; kuzeyin Ula; doğusunda Balan Dağı, Karadağ ve Günlük Tepeleri; güneyinde ise Akdeniz ile çevrili Marmaris, Türkiye’nin cennet noktalarından biri. 

Akdeniz ikliminin hakim olduğu Marmaris’te yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise ılık ve bol yağışlı geçer. Marmaris, Karadeniz Bölgesi’nden sonra en çok yağış alan bölgelerden biridir. Bu nedenle geniş ormanlara sahip olan Marmaris, yeşilliğiyle de kendisini ziyaret eden herkesi büyüler.

Tarihi M.Ö. 1200’lere kadar uzanan Marmaris, tarih boyunca bereketli toprağı ve kıyı kenti olması nedeniyle devamlı nüfus çekmiştir. Rodos ve Ege Adalarına açılan bir köprü görevi gören Marmaris pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır.

Marmaris'e Nasıl Gidilir?

Marmaris’e ulaşım özel araç, otobüs ve uçakla mümkün. Bulunduğu konum nedeniyle Marmaris’e karayolu ile ulaşmak oldukça rahat. Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla ziyaretçi hareketliliğinin arttığı Marmaris’e günde ortalama 50 otobüs seferi düzenleniyor. Marmaris’e ulaşım olarak havayolunu kullanmak isteyenler ise Dalaman Havalimanı’nı kullanarak ulaşım sağlayabilir.

Marmaris'te En İyi Tatil Zamanı

Marmaris dört mevsim tatil rotası olabilir. Ancak genel olarak Mayıs sonu – Haziran başı ile Eylül ortası – Ekim başı arası en ideal dönem olarak kabul edilir. Sıcak deniz ve yakan bir güneş istiyorsanız Haziran-Eylül arası en ideal aylardır. Ancak bu aylarda kalabalığı da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Çılgın bir gece hayatı için de Marmaris en hareketli dönemini Haziran-Eylül arası yaşıyor. Daha ılıman ve sakin bir tatil istiyorsanı en uygun aylar Mayıs ve Ekim arası olacaktır. 

Marmaris'te Ne Yenir?

Marmaris’te tatil yapıyorsanız elbette ki Ege lezzetlerini denemeden dönmeyin. Deniz ürünleri ve Ege otlarını tatmak isterseniz doğru konumdasınız. Akdeniz ve Ege mutfağının harmanlandığı tabaklara “Hayır” diyemeyeceksiniz. Ege mutfağı klasiklerinden olan zeytinyağlı enginar, kabak çiçeği dolması, kaya koruğu ve deniz börülcesiyle birlikte taze deniz ürünleri sizi bekliyor.

Marmaris'te Gezilecek En Güzel Yerler

Doğası ve koyları adeta masal diyarlarını andıran Marmaris, tarihi zenginlikleriyle de öne çıkıyor. 

Eğer turkuaz denize doymak istiyorsanız koy turlarına katılabilirsiniz:

  • Kleopatra (Sedir) Adası,Akvaryum Koyu, Amos Koyu, Gebekse Koyu, Kadırga Koyu.

Antik kentler için ise önerilerimiz şöyle:

  • Physkos (Beldibi, Asartepe), Amos (Hisarönü, Turunç), Bybassos (Hisarönü), Kastabos (Hisarönü), Syrna (Bayırköy), Larymna (Bozburun), Thyssanos (Söğütköy), Phoenix (Taşlıca), Loryma (Bozukkale) Kasara (Serçe Limanı), Kedrai (Sedir Adası), Euthena ve Amnistos (Karacasöğüt). Physkos dahil tüm kentler, küçük Karya kentleri. 

Marmaris'te Bütçenize Göre Otel Seçenekleri

Marmaris'te Bütçenize Göre Otel Seçenekleri

Marmaris’te her bütçeye ve her kritere uygun tatil ve konaklama seçenekleri mevcut.

Marmaris'te Ekonomik Otel Seçenekleri

Bütçe dostu bir konaklama alternatifi arıyorsanız, gecelik 2.000 TL'den başlayan fiyatlarla Marmaris'te uygun fiyatlı oteller bulabilirsiniz. 

  • Golden Star Hotel

  • B&B Yüzbaşı Beach

  • Hotel Green Palm

  • Hotel London Blue

  • Yuvam Prime Beach Hotel

Marmaris'te Orta Segment Otel Seçenekleri

Aile dostu ve butik otel alternatifleri ile şehirde 4.000 ila 8.000 TL'ye konaklama imkanınız da olacaktır. 

  • The Marmaris Boutique Hotel

  • Club Viva Hotel

  • Marmaris Beach Hotel

  • Uysal Motel

  • Halici Otel Marmaris

Marmaris'te Lüks Otel ve Resort Seçenekleri

Eğer Marmaris’te lüks ve 5 yıldızlı bir tatil yapmak istiyorsanız fiyatlar 10 bin TL’den başlıyor. 

  • Lalia Blue Suites

  • Elegance Hotels International Marmaris

  • Casa De Maris Spa & Resort Hotel

  • Cook’s Club Adaköy

  • Pineta Hotel Club

Otel Tipine Göre Marmaris'te Konaklama Rehberi

Otel Tipine Göre Marmaris'te Konaklama Rehberi

Tatil planına ilk olarak kriterlerinizi ve beklentilerinizi belirleyerek başlamalısınız. Yüzlerce seçeneğin sizi beklediğini unutmayın. Doğa tatili mi istiyorsunuz yoksa deniz tatili mi? Ya da sadece yetişkinlerin konaklayabildiği otelde mi kalmak istiyorsunuz yoksa güne çocuk sesleriyle mi?

Marmaris'te Her Şey Dahil Oteller

  • Turunç Premium Hotel

  • Supreme Marmaris Hotel

  • Meriç Hotel Turunç

  • Mersoy Exclusive Hotel

Marmaris'te Aile Dostu Oteller

Çocuklu aileler ise otelde çocuklara yönelik aktiviteler öne çıkıyor. Siteler ve İçmeler bölgesine rotanızı çevirebilirsiniz:

  • Marmaris Park Hotel

  • Mirage World Hotel

  • Grand Yazıcı Club Turban Thermal Hotel Golden Key Hisarönü

  • Martı Resort Hotel

Marmaris'te Butik Oteller

Marmaris’in her bölgesinde butik oteller mevcut. 

  • Petunya Konak Butik Otel

  • Niş Söğüt

  • Oliva Mare

  • Panjur Söğütköy

  • Mets Boutique Hotel

Marmaris'te Denize Sıfır Oteller

Yaz mevsimi demek pek çok kişi için deniz, kum, güneş demek. Tüm yılın stresini sonsuz deniz ve sıcak kumlarda çıkarmak isteyenler için pek çok alternatif bulunuyor.

  • Yüzbaşı Beach Hotel

  • Contess By Faros

  • Chillos Beach

  • Özcan Beach Hotel

  • Point Beach

🐾 Marmaris'te Evcil Hayvan Dostu Oteller

Dört ayaklı can dostlarınızla rahat edeceğiniz seçenekler de mevcut.

  • House Of Marmaris

  • Martı Resort Hotel

  • D Maris Bay

Marmaris'te Gezilecek Yerler ve Otel Seçiminiz

Marmaris'te Gezilecek Yerler ve Otel Seçiminiz
www.tripadvisor.com.tr

Deniz tatilinin yanı sıra doğa veya tarihi hissedeceğiniz bir tatil mi yapmak istiyorsunuz?

Marmaris'te Popüler Turistik Yerlere Yakın Oteller

Marmaris'e gelmişken popüler turistik yerleri ziyaret etmek olmaz tabii. 

  • The Beachfront Hotel

  • Ada Julian Marmaris

  • Lalila Blue Suites

  • Motto Premium Hotel

  • Club Sema Hotel

Marmaris'te Doğa Harikalarına Yakın Oteller

Marmaris’in eşsiz doğasını ciğerlerine çekmek isteyenler için doğanın kalbinde yer alan konaklama yerleri mevcut. 

  • Anerissa Hotel

  • Alice Tatil Evi

  • Ramitos Hotel Turunç

  • Pilos Suites

  • Baldan Suites

Marmaris'te Tarihi Yerlere Yakın Oteller

Marmaris’in tarihine yakından tanık olmak isterseniz Kaleiçi Mevkii’ne yakın otelleri tavsiye ederiz. Tarihe ışık tutan Marmaris Kalesi ve Marmaris Müzesi’ne yakın otelleri tarih meraklıları oldukça sevecek.

  • L’olive Homes

  • Princess Kinli Suites Hotel

  • Qadas Hotel

Marmaris'te Otel Rezervasyonu İçin Püf Noktaları

Marmaris'te Otel Rezervasyonu İçin Püf Noktaları

Tatilinizi daha uyguna getirmek ister misiniz? Bunun birkaç püf noktası var. İşte detaylar 👇 

Marmaris'te En Uygun Fiyata Rezervasyon Yapma Taktikleri

Erken Rezervasyon (Ocak–Mart arası): Oteller yüzde 30-50’ye varan indirimler yapar. Özellikle butik otellerde fiyat farkı ciddi olur.

Son Dakika Fırsatları (1–2 hafta kala): Eğer esnek biriysen, boş kalan odalar için yapılan ani indirimleri yakalayabilirsin. Ancak bu yaz aylarında risklidir (özellikle Temmuz–Ağustos'ta).

Ucuz sezon: Haziran başı-Temmuz ortası öncesi ve Eylül ortası-Ekim başı ucuz sezon olarak sayılır. Hava ılımandır ve kalabalık azalmıştır. Fiyatlar ise yüksek sezona göre uygundur.

Rezervasyon sitelerini karşılaştır: Konaklamanı belirleyebileceğin pek çok internet sitesi ve uygulama mevcut. Aynı oteli farklı otellerde karşılaştırmak işe yarar. Özellikle “fiyatı düşünce haber” bildirimlerini açmanız oldukça önemli.

Otelle direkt iletişime geçin: Aklınızda belirlediğiniz otellerle direkt iletişime geçmek önem taşıyor. Genellikle Genellikle komisyon ödememek için sana daha iyi fiyat verirler veya kahvaltı/oda yükseltmesi gibi jestler yaparlar.

Marmaris'te Erken Rezervasyon ve Son Dakika Fırsatları

Erken rezervasyon ile son dakika yapılan rezervasyonlar arasında ciddi fiyat farkı bulunur. Bu nedenle erken rezervasyon yapan kârlı çıkar. Tatil fikriniz varsa son dakika fırsatlarını takip etmeyi unutmayın.

Marmaris'te Kullanıcı Yorumlarını Doğru Değerlendirme

Marmaris gibi turistik bölgelerde kullanıcı yorumları hem çok işe yarar hem de yanıltıcı olabilir. Bu yüzden yorumları değerlendirirken sadece “puan”lara değil, yorumların içeriğine ve tarzına da dikkat etmek gerekir.

  • Yorumların tarihine dikkat et. En güncel yorumlar her zaman en güveniliridir.

  • Bazı yerler puanı yüksek görünür ama az sayıda yorum yapılması şüphe uyandırabilir. Toplam yorum sayısı az ve hepsi yüksek övgüler içeriyorsa dikkat!

  • Kullanıcıların otelle ilgili detaylı yorumlarını iyi analiz et. Örneğin; “Odalar geniş ama perdeler eskiydi” gibi dengeli ifadeler hem olumlu ve olumsuz yorumlar gerçek kullanıcıya aitti.

  • Profesyonel otel fotoğrafları yanıltıcı olabilir. Bu nedenle kullanıcıların çektikleri fotoğrafa bak.

  • Daha güvenilir yorumlar okumak için Google Haritalar'dan ve sosyal medyadan faydalanabilirsiniz.

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Marmaris'te Sezona Göre Otel Seçimi

Marmaris'te Sezona Göre Otel Seçimi
www.tatilsepeti.com

Tatil denilince akla deniz ve güneş gelir. Yaz tatilinde deniz olmazsa olmazdır.

Marmaris'te Yaz Sezonu Otelleri

Yaz sıcağı denizle veya havuzla atmak istiyorsanız bu oteller tam size göre.

Fortezza Beach Resort

Marmaris Park Hotel

Alados Otel

Alya Villa Butik Hotel

Alya Country

Marmaris'te Ara Sezon Konaklama Avantajları

Ara sezon Ekim-Mayıs arasında sakin bir tatil yapmak istiyorsanız seçenekler mevcut. Ara sezonda tatil yapmak istiyorsanız odalarda ısıtma sistemi olup olmadığını kontrol edin, zira kış aylarında geceler serin olabilir.

Marmaris’te ara sezonda (Ekim–Mayıs arası) tatil yapmanın birçok avantajı var. Eğer kalabalıktan uzak, doğayla iç içe ve daha ekonomik bir tatil arıyorsanız bu dönem tam sana size olabilir.

Marmaris Tatili Planlayanlardan Sıkça Sorulan Sorular

Marmaris Tatili Planlayanlardan Sıkça Sorulan Sorular

Bol bol eğleneceğiniz ve unutamayacağınız bir tatil yapmak istiyorsanız aklınızda bir soru işareti kalmamalı. İşte en merak edilen sorular:

Marmaris Havaalanı'ndan Otellere Ulaşım:

Marmaris’e en yakın havalimanı Dalaman Havalimanı’dır (yaklaşık 90 km – ortalama 1,5 saat). Havalimanından Havaş-Mutaş servisleri mevcut. Bu daha ekonomiktir. Servisler yaklaşık 180-220 TL arasında değişiyor. Yolculuk süresi ise en fazla 90 dakika sürüyor. Taksi seçenekleri de mevcut ama bu pahalıya patlayabilir. Ekonomik yolculuk için Marmaris Ulaşım istesini ziyaret edebilirsiniz.

Marmaris'te En İyi Oteller Hangileridir?

Marmaris, her zevke ve bütçeye hitap eden otel seçenekleriyle Ege'nin en popüler tatil destinasyonlarından biridir. İster lüks bir tatil arayışında olun, ister doğayla iç içe sakin bir konaklama tercih edin, Marmaris'te aradığınız oteli bulmanız mümkün. 

Marmaris'te Ortalama Otel Fiyatları Ne Kadardır?

Otel fiyatları her yerde olduğu gibi Marmaris'te de sezona göre şekilleniyor. Genellikle 5 yıldız otellerin gecelik ortalama fiyatı 4 bin-7 bin TL arasında değişiyor. 4 yıldızlı oteller 3 bin-5 bin TL arasında.

Marmaris'te Denize Sıfır Oteller Tavsiye Eder misiniz?

Marmaris'te denize sıfır oteller, Ege'nin eşsiz manzarası ve konforlu hizmetleriyle tatilciler için cazip seçenekler sunmaktadır. Eğer deniz tatili yapmak istiyorsanız Marmaris konumundaki denize sıfır oteller iyi bir tercih olacaktır.

Marmaris'te Çocuklu Aileler İçin En İyi Oteller Hangileridir?

  • Grand Paşa Hotel: Açık ve kapalı yüzme havuzları, çocuk havuzu, oyun alanları, animasyon gösterileri ve çocuk kulübü gibi aile dostu olanaklar sunar.

  • Green Nature Resort & Spa: Su kaydıraklı havuzlar, çocuk kulübü, mini disko ve çeşitli eğlence aktiviteleri ile aileler için ideal bir seçenektir.

  • Julian Club Hotel: Çocuk havuzu, oyun alanı, animasyon ekipleri ve aile odaları ile çocuklu ailelerin ihtiyaçlarına cevap verir.

  • Club Aida Apartments: Geniş apart daireler, çocuk havuzu, oyun alanı ve ailelere uygun konaklama seçenekleri sunar.

  • Angel's Marmaris Hotel: Kadınlara özel plaj, alkolsüz her şey dahil konsepti ve orman içerisindeki yerleşkesi ile ailelere huzurlu bir tatil imkanı sunar.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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