Marmaris’te Nerede Kalınır? En İyi Marmaris Otelleri Tavsiyeleri ve Fiyat Karşılaştırması

Yazın en sevilen tatil rotalarından olan Marmaris için tatil planınıza rehberlik etmek istiyoruz. Her sene binlerce turisti ağırlayan Marmaris'in ilk adının 'Fiskos' olduğunu biliyor muydunuz?

Marmaris'in Coğrafi Konumu ve Özellikleri

Batısında Datça Yarımadası ve Kerme Körfezi; kuzeyin Ula; doğusunda Balan Dağı, Karadağ ve Günlük Tepeleri; güneyinde ise Akdeniz ile çevrili Marmaris, Türkiye’nin cennet noktalarından biri.

Akdeniz ikliminin hakim olduğu Marmaris’te yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise ılık ve bol yağışlı geçer. Marmaris, Karadeniz Bölgesi’nden sonra en çok yağış alan bölgelerden biridir. Bu nedenle geniş ormanlara sahip olan Marmaris, yeşilliğiyle de kendisini ziyaret eden herkesi büyüler.

Tarihi M.Ö. 1200’lere kadar uzanan Marmaris, tarih boyunca bereketli toprağı ve kıyı kenti olması nedeniyle devamlı nüfus çekmiştir. Rodos ve Ege Adalarına açılan bir köprü görevi gören Marmaris pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır.

Marmaris'e Nasıl Gidilir?

Marmaris’e ulaşım özel araç, otobüs ve uçakla mümkün. Bulunduğu konum nedeniyle Marmaris’e karayolu ile ulaşmak oldukça rahat. Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla ziyaretçi hareketliliğinin arttığı Marmaris’e günde ortalama 50 otobüs seferi düzenleniyor. Marmaris’e ulaşım olarak havayolunu kullanmak isteyenler ise Dalaman Havalimanı’nı kullanarak ulaşım sağlayabilir.

Marmaris'te En İyi Tatil Zamanı

Marmaris dört mevsim tatil rotası olabilir. Ancak genel olarak Mayıs sonu – Haziran başı ile Eylül ortası – Ekim başı arası en ideal dönem olarak kabul edilir. Sıcak deniz ve yakan bir güneş istiyorsanız Haziran-Eylül arası en ideal aylardır. Ancak bu aylarda kalabalığı da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Çılgın bir gece hayatı için de Marmaris en hareketli dönemini Haziran-Eylül arası yaşıyor. Daha ılıman ve sakin bir tatil istiyorsanı en uygun aylar Mayıs ve Ekim arası olacaktır.

Marmaris'te Ne Yenir?

Marmaris’te tatil yapıyorsanız elbette ki Ege lezzetlerini denemeden dönmeyin. Deniz ürünleri ve Ege otlarını tatmak isterseniz doğru konumdasınız. Akdeniz ve Ege mutfağının harmanlandığı tabaklara “Hayır” diyemeyeceksiniz. Ege mutfağı klasiklerinden olan zeytinyağlı enginar, kabak çiçeği dolması, kaya koruğu ve deniz börülcesiyle birlikte taze deniz ürünleri sizi bekliyor.

Marmaris'te Gezilecek En Güzel Yerler

Doğası ve koyları adeta masal diyarlarını andıran Marmaris, tarihi zenginlikleriyle de öne çıkıyor.

Eğer turkuaz denize doymak istiyorsanız koy turlarına katılabilirsiniz:

Kleopatra (Sedir) Adası,Akvaryum Koyu, Amos Koyu, Gebekse Koyu, Kadırga Koyu.

Antik kentler için ise önerilerimiz şöyle: