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Makyaj Yaparken Cildini Yormamak İçin Yapman Gereken 10 Şey

etiket Makyaj Yaparken Cildini Yormamak İçin Yapman Gereken 10 Şey

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
18.06.2024 - 19:01

Makyaj yapmayı çok seviyoruz ancak makyaj ile cildimizin yorulmasını hiç istemiyoruz. Bunun için sana birkaç önerimiz var!

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1. İlk olarak makyaj yapmaya cildi temizleyerek başla.

Nasıl ki makyaj sonrası cildimizi temizliyorsak makyaj yapmadan önce de temizlememiz gerekiyor. Böylece kir, yağ ve makyaj kalıntılarından tamamen arınmış bir cilde makyaj yapmış olursun.

2. Cildini makyaja hazırlamak için nemlendirici kullan.

Makyaj ürünleri cildi kurutabiliyor. Bu nedenle makyaja başlamadan önce etkili bir nemlendirici kullanarak cildini hazırlayabilirsin. Bunu yaptığında cildin makyaj sonrası kurumaz, makyaj da daha iyi bir şekilde oturur.

3. Güneş kremini kullanmayı da unutma.

Nemlendiriciden sonra güneş kremini de unutmamak gerekiyor. Hava bulutlu bile olsa güneş kremini asla atlamamalısın. Güneşin zararlı UV ışınları yüzünde kırışıklıklara veya lekelere sebep olabilir. Makyaj altına güneş kremi bu yüzden önemli.

4. Makyajının pürüzsüz görünmesi için primer kullanmayı atlama.

Eğer uzun saatler boyunca makyajının dayanmasını istiyorsan yapman gereken şey belli: Primer kullanmak! Primer sayesinde makyajın yüzünde pütür pütür durmaz, cildin daha pürüzsüz görünür.

5. Cildini yormamak için hafif ürünler tercih et.

Makyajın ne kadar ağır olursa olsun hafif makyaj ürünlerini tercih etmelisin. Örneğin cilt makyajın için BB veya CC kremleri tercih ederek cildini yormayabilirsin.

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6. Makyaj fırçalarını düzenli olarak temizle.

Makyaj fırçalarını çok sık kullansak bile sık sık temizlemiyoruz. Ancak fırçaları temizlemediğimizde hem makyaj daha kötü oluyor hem de hijyen açısından sorun ortaya çıkıyor. Temiz ve kaliteli fırçalar sana çok daha iyi gelecek!

7. Makyajı ince tabakalar halinde uygula.

Bazen makyajın yoğun olmasının güzel olduğunu düşündüğümüz olabiliyor. Ancak makyajı yaparken ince tabakalar halinde uygularsan cildini daha az yormuş olursun. Yani hiçbir ürünü yüzüne boca etmene gerek yok!

8. Zaman zaman cildini dinlendirmeyi atlama.

Eğer her gün makyaj yapan biriysen haftanın belirli günlerini off day olarak seç ve o günlerde ya hiç makyaj yapma ya da olabildiğince az makyaj yap. Böylece cildinin dinlenebileceği bir gün olmuş olur, cildin nefes alır.

9. Her ne olursa olsun gece yatmadan önce makyajını sil.

Çok yorgun olduğumuzda makyajımızı silmeyi atlayabiliyoruz. Ancak bu yaptığımız en büyük hatalardan biri oluyor. Makyajla uyumak gözenekleri tıkıyor ve çeşitli cilt problemlerine sebep olabiliyor.

10. Peeling yaparak ölü derilerden kurtul.

Cildinin yenilenmesini, tazelenmesini istiyorsan yapmak gereken şeylerin başında peeling geliyor. Haftada bir kez cildin için uygun peeling’i seçerek yapabilir ve cildini derinlemesine temizleyebilirsin.

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