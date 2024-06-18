Makyaj Yaparken Cildini Yormamak İçin Yapman Gereken 10 Şey
Makyaj Yaparken Cildini Yormamak İçin Yapman Gereken 10 Şey
Makyaj yapmayı çok seviyoruz ancak makyaj ile cildimizin yorulmasını hiç istemiyoruz. Bunun için sana birkaç önerimiz var!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. İlk olarak makyaj yapmaya cildi temizleyerek başla.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Cildini makyaja hazırlamak için nemlendirici kullan.
3. Güneş kremini kullanmayı da unutma.
4. Makyajının pürüzsüz görünmesi için primer kullanmayı atlama.
5. Cildini yormamak için hafif ürünler tercih et.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın