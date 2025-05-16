Listenin Başındaki Şaşırtmadı: Astrolog Tuğba Karadayı Ulusoy, En Çok Düşmanı Olan Burçları Sıraladı

Her birimizin hayatında, ne yazık ki, anlaşamadığımız insanlar var. Ancak, bazılarımızın bu durumla daha sık karşılaştığını, adeta bela mıknatısı gibi sürekli olarak bu tür kişileri çektiğini gözlemleyebiliyoruz. Bu durum, kişinin sosyal çevresini ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyebiliyor. Peki hangi burçlar daha fazla düşmana sahip?
Burçlarla ilgili yaptığı sıralama videoları ile tanınan Astrolog Tuğba Karadayı Ulusoy, en çok düşmana sahip olan burçları sıraladı.
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Listenin 4. sırasında Başak burcu vardı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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