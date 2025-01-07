Ligde Kötü Günler Geçiren Beşiktaş Türkiye Kupası'nda Sivasspor'u Tek Golle Geçti
Ligde Kötü Günler Geçiren Beşiktaş Türkiye Kupası'nda Sivasspor'u Tek Golle Geçti
Serdal Adalı başkanlığındaki Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'na galibiyetle başladı. D Grubu'nda yer alan siyah-beyazlılar, Sivasspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı.
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Süper Lig'de zirve yarışında kopan Beşiktaş, dört maç sonra kazandı
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Sivasspor engeli tek golle geçildi
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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