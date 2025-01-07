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Ligde Kötü Günler Geçiren Beşiktaş Türkiye Kupası'nda Sivasspor'u Tek Golle Geçti

Ligde Kötü Günler Geçiren Beşiktaş Türkiye Kupası'nda Sivasspor'u Tek Golle Geçti

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
07.01.2025 - 21:17

Serdal Adalı başkanlığındaki Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'na galibiyetle başladı. D Grubu'nda yer alan siyah-beyazlılar, Sivasspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı.

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Süper Lig'de zirve yarışında kopan Beşiktaş, dört maç sonra kazandı

Süper Lig'de zirve yarışında kopan Beşiktaş, dört maç sonra kazandı

Fenerbahçe derbisini kazandıktan sonra çıktığı 4 maçtan 2 mağlubiyet 2 beraberlikle ayrılan siyah-beyazlılar, üç puan hasretine Sivas'ta son verdi.

Sivasspor engeli tek golle geçildi

Sivasspor engeli tek golle geçildi

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu’ndaki ilk maçına çıkan Serdar Topraktepe yönetmindeki ekip, deplasmanda Sivasspor'u 1-0 mağlup etti. Galibiyeti getiren isim, 20. dakikada Joao Mario'nun asistinde Rafa Silva oldu.

Sıradaki rakip Bodrumspor

Sıradaki rakip Bodrumspor

Kara Kartal, Süper Lig'in 19. haftasında Volkan Demirel'in çalıştırdığı Bodrumspor'u konuk edecek. 11 Ocak Cumartesi günü oynanacak mücadele saat 19'da başlayacak. Maç öncesinde Muğla ekibi, 15 puanla puan tablosunun 17. sırasında yer alırken Beşiktaş, 27 puanla 6. basamakta.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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