LGS’ye Hazırlanma Döneminde Öğrencilerin Sınav Stresini Ortadan Kaldırmak İçin Uygulayabileceği 10 Şey

Güzel bir uyku sonrasında hem bedenen hem de zihnen dinlenme gerçekleşiyor. Uykunuzu yeterli almadığınızda bedeniniz ve tabii ki zihniniz de yorgun oluyor. Bu yüzden sınav döneminde mutlaka bir uyku düzeni oluşturmanız gerekiyor. Stresle başa çıkmak için iyi bir uyku almak şart.