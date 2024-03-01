LGS’ye Hazırlanma Döneminde Öğrencilerin Sınav Stresini Ortadan Kaldırmak İçin Uygulayabileceği 10 Şey
LGS’ye Hazırlanma Döneminde Öğrencilerin Sınav Stresini Ortadan Kaldırmak İçin Uygulayabileceği 10 Şey
Herkes sınav stresini mutlaka farklı düzeylerde yaşıyor. Ama elbette bu stresi azaltmanın yolları var. Sınav stresinizi azaltacak ve sizi rahatlatacak yöntemleri merak ediyorsanız, içeriğe buyurun.
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1. Bir kere sınav stresi yaşamanın nedeni düzenli çalışmamaktır.
2. Egzersiz yapmak stresi azaltır.
3. Stresle başa çıkmak için egzersiz ne kadar önemliyse, uyku düzeni de o kadar önemlidir.
4. Nefes egzersizleri sakinleşmeye yardımcı oluyor.
5. Sınav çalışırken en büyük ihtiyaç, motivasyon!
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6. Sınava çalışırken çevrenizden aldığınız destek çok önemlidir.
7. Hedef belirlemek, stresi azaltan etkenlerdendir.
8. Eğlenceye vakit ayırmak zorundasınız!
9. Sınav öncesi ne kadar çok deneme yaparsanız o kadar hazırlıklı olursunuz.
10. Eğer sınav stresinizi tek başınıza yönetemiyorsanız, bir uzmandan yardım alabilirsiniz.
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