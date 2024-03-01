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LGS’ye Hazırlanma Döneminde Öğrencilerin Sınav Stresini Ortadan Kaldırmak İçin Uygulayabileceği 10 Şey

etiket LGS’ye Hazırlanma Döneminde Öğrencilerin Sınav Stresini Ortadan Kaldırmak İçin Uygulayabileceği 10 Şey

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
01.03.2024 - 14:17

Herkes sınav stresini mutlaka farklı düzeylerde yaşıyor. Ama elbette bu stresi azaltmanın yolları var. Sınav stresinizi azaltacak ve sizi rahatlatacak yöntemleri merak ediyorsanız, içeriğe buyurun.

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1. Bir kere sınav stresi yaşamanın nedeni düzenli çalışmamaktır.

Stresin nedenleri arasında yeterince çalışmamak geliyor. Yeterince bilgi sahibi olmayan öğrenciler stresi daha üst düzeyde yaşıyorlar. Bu yüzden sınava kadar iyi bir çalışma planınız varsa o zaman stres yapacak bir durumunuz olmuyor.

2. Egzersiz yapmak stresi azaltır.

Egzersiz yapmak stres seviyenizi önemli ölçüde azaltır. Buna sağlıklı beslenmeyi eklerseniz, stresinizi çok daha kontrol edilebilir bir seviyede tutmanız mümkün olur.

3. Stresle başa çıkmak için egzersiz ne kadar önemliyse, uyku düzeni de o kadar önemlidir.

Güzel bir uyku sonrasında hem bedenen hem de zihnen dinlenme gerçekleşiyor. Uykunuzu yeterli almadığınızda bedeniniz ve tabii ki zihniniz de yorgun oluyor. Bu yüzden sınav döneminde mutlaka bir uyku düzeni oluşturmanız gerekiyor. Stresle başa çıkmak için iyi bir uyku almak şart.

4. Nefes egzersizleri sakinleşmeye yardımcı oluyor.

Derin nefes alma egzersizleri ile stresle başa çıkabilirsiniz. Derin nefes aldığınızda vücudunuz sakinleşeceği için stresinizi de azaltabilirsiniz. Sınav çalışma sürecinde düzenli nefes egzersizleri kurtarıcınız olacaktır.

5. Sınav çalışırken en büyük ihtiyaç, motivasyon!

Sınav çalışma süreci boyunca elbette herkesin aklına olumsuz düşünceler geliyor. Ama olabildiğince bu düşünceleri aklınızdan uzaklaştırmanız gerekiyor. Ne kadar olumlu düşünürseniz o kadar stresiniz azalacaktır. Olumlu düşündükçe de motivasyonunuz artacaktır.

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6. Sınava çalışırken çevrenizden aldığınız destek çok önemlidir.

Bu dönem sizin için çok zorlu geçebilir. Bu yüzden ailenizin ve arkadaşlarınızın size destek olması stresinizi azaltmak için gereklidir. Etrafınızdan aldığınız destek bu dönemde size çok yardımcı olacaktır.

7. Hedef belirlemek, stresi azaltan etkenlerdendir.

Bir hedefiniz olursa ona ulaşabilmek için elinizden geleni yaparsınız. Hedefsiz olmak ise stresin temel kaynaklarından biridir. O yüzden kendinize ulaşabileceğiniz hedefler belirlemeli ve bunu sınava çalışırken hep gözünüzün önünde olan bir yere asmak zorundasınız.

8. Eğlenceye vakit ayırmak zorundasınız!

Sınav senesi diye 7/24 ders çalışmak olmaz. Mutlaka eğlenmeye vakit ayırmalısınız. Arkadaşlarınızla bir kahve molası veya sevdiğiniz bir hobi için ayırdığınız vakit, stresinizi atmanız için yeterli. Bu aktiviteler sayesinde sınavın stresli sürecini daha rahat geçirmeniz mümkün.

9. Sınav öncesi ne kadar çok deneme yaparsanız o kadar hazırlıklı olursunuz.

Denemeler, sizi sınava hazırlar. Bu yüzden sık sık deneme sınavlarına girmek gerekiyor. Ne kadar çok deneme sınavına girerseniz, o kadar çok sınav ortamı görmüş olursunuz. Bu sayede sınav stresiniz biraz azalır.

10. Eğer sınav stresinizi tek başınıza yönetemiyorsanız, bir uzmandan yardım alabilirsiniz.

Profesyonel yardım almak her zaman iyi bir fikirdir. Stresle başa çıkmak sizin için çok zorsa, o zaman uzman yardımı alarak bunun üstesinden gelebilirsiniz. Başvuracağınız uzman, stresle nasıl baş edileceği konusunda size yardımcı olacaktır.

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