Lexus Fiyat Listesi Haziran 2025! İşte Lexus ES, RX, LC ve LS Güncel Fiyatları

Japon otomobil üreticisi Lexus, Haziran ayı fiyatlarını duyurdu. 1989 yılında Toyota tarafından üretilmeye başlanan Lexus, ödüllü SUV modelleriyle sınıfının önde gelenleri arasında. Lüks segmente hitap eden modelleriyle Amerika'da da en çok satanlar listesine giren Lexus, Türkiye pazarında da adından söz ettiriyor. Peki, Lexus'un ES, RX, LC ve LS modelleri ne kadar oldu?

İşte, Lexus'un Haziran ayı kampanyaları ve güncel fiyatları

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