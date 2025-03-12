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Kuyumcudan 250 Bin Liralık Altın Taç Çalan Kadından Akıl Almaz Savunma

Kuyumcudan 250 Bin Liralık Altın Taç Çalan Kadından Akıl Almaz Savunma

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
12.03.2025 - 10:51

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Kasımpaşa’da yaşanan ilginç hırsızlık olayı güvenlik kameralarına yansıdı. Firdevs Ç. isimli kadın, sevgilisiyle birlikte gittiği kuyumcuda beğendiği ancak alamadığı 250 bin liralık altın tacı, ertesi gün hırsızlık yaparak ele geçirdi. Fotoğraf çekme bahanesiyle tacı alan kadın, hızla dükkandan çıkarak kayıplara karıştı.

(DHA)

Kaynak: https://www.dha.com.tr/gundem/--beyog...
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Şikâyet üzerine harekete geçen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek Firdevs Ç.’nin kimliğini tespit etti.

Şikâyet üzerine harekete geçen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek Firdevs Ç.’nin kimliğini tespit etti.

Evine düzenlenen operasyonda yakalanan kadının ifadesinde, “Sevgilimle gördük, beğendik ama o parası olmadığı için alamadı. O üzülmesin diye çaldım” dediği öğrenildi.

Evine düzenlenen operasyonda yakalanan kadının ifadesinde, “Sevgilimle gördük, beğendik ama o parası olmadığı için alamadı. O üzülmesin diye çaldım” dediği öğrenildi.

Gözaltına alınan Firdevs Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından ‘işyerinden hırsızlık’ suçundan adliyeye sevk edildi.

Mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan kadının evinde bulunan altın taç ise kuyumcuya teslim edildi.

O anlar👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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Adli kontrol şartıyla... Fıkra bu kadar.

sakurasakura

Ya millet kendini ne sanıyor bu kadar ya.250 bin liralık altın taça sahip olmak zorundasın dimi sen çünkü çok özelsin önemlisin.O parça sana ait olmazsa var ... Devamını Gör