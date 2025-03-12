Kuyumcudan 250 Bin Liralık Altın Taç Çalan Kadından Akıl Almaz Savunma

Kaynak: https://www.dha.com.tr/gundem/--beyog...
Kasımpaşa’da yaşanan ilginç hırsızlık olayı güvenlik kameralarına yansıdı. Firdevs Ç. isimli kadın, sevgilisiyle birlikte gittiği kuyumcuda beğendiği ancak alamadığı 250 bin liralık altın tacı, ertesi gün hırsızlık yaparak ele geçirdi. Fotoğraf çekme bahanesiyle tacı alan kadın, hızla dükkandan çıkarak kayıplara karıştı.
(DHA)
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Şikâyet üzerine harekete geçen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek Firdevs Ç.’nin kimliğini tespit etti.
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Evine düzenlenen operasyonda yakalanan kadının ifadesinde, “Sevgilimle gördük, beğendik ama o parası olmadığı için alamadı. O üzülmesin diye çaldım” dediği öğrenildi.
O anlar👇📹
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Adli kontrol şartıyla... Fıkra bu kadar.
Ya millet kendini ne sanıyor bu kadar ya.250 bin liralık altın taça sahip olmak zorundasın dimi sen çünkü çok özelsin önemlisin.O parça sana ait olmazsa var ... Devamını Gör