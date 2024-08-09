Küreden Plastiğe Son Zamanların En Çok Satan Buz Kalıbı Tavsiyeleri
Küreden Plastiğe Son Zamanların En Çok Satan Buz Kalıbı Tavsiyeleri
Bu yaz içeceklerinizi sıradan buz küpleriyle soğutmayı unutun! İçeceklerinizi hızlıca soğuturken şıklık katacak birbirinden güzel buz kalıplarını sizler için seçtik. Köpek figürlü, elmas figürlü, küre, petek ve kare şekillerde hem kullanım kolaylığı sağlayacak hem de içeceklerinize eğlenceli bir görünüm verecek buz kalıplarını içerikte bulabilirsiniz.
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Bu içerik 08.08.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Romofy Küre Yuvarlak Buz Kalıbı 33'lü
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2. Souper Cubes Kapaklı 1 Bardak Silikon Dondurucu Buz Kalıpları
3. Souper Cubes Kapaklı 1/2 Bardak Silikon Buz Kalıbı Tepsisi
4. Tovolo King Cube – İlkbahar Yeşili, silikon, Gri, Single Ice Tray Kare Buz Kalıbı
5. ScivoKaval Dachshund Köpek Şekilli Silikon Buz Küpü Kalıbı
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6. ACOOKEE 3D Corgi Köpek Buz Küpü Tepsisi
7. MEETRUE Rose Buz Küpü Kalıbı
8. LessMo 3 ADET XXL 18 Büyük Buz Küpü Tepsisi
9. Qullex Silikon Petek Şeklinde Buz Kalıbı
10. AEE - 2 Adet 18 Bölmeli Elmas Şeklinde Buz Kalıbı
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11. Jrisbo - Kapaklı Yuvarlak Buz Küpü Tepsileri Set
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