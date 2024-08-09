Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam , Hediye
Küreden Plastiğe Son Zamanların En Çok Satan Buz Kalıbı Tavsiyeleri

etiket Küreden Plastiğe Son Zamanların En Çok Satan Buz Kalıbı Tavsiyeleri

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
09.08.2024 - 07:47

Bu yaz içeceklerinizi sıradan buz küpleriyle soğutmayı unutun! İçeceklerinizi hızlıca soğuturken şıklık katacak birbirinden güzel buz kalıplarını sizler için seçtik. Köpek figürlü, elmas figürlü, küre, petek ve kare şekillerde hem kullanım kolaylığı sağlayacak hem de içeceklerinize eğlenceli bir görünüm verecek buz kalıplarını içerikte bulabilirsiniz.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 08.08.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Romofy Küre Yuvarlak Buz Kalıbı 33'lü

1. Romofy Küre Yuvarlak Buz Kalıbı 33'lü

Romofy Küre Yuvarlak Buz Kalıbı ile içeceklerinize estetik bir dokunuş katın. Bu şık küre buz kalıpları, özellikle kokteyller ve özel içecekler için mükemmel bir tamamlayıcıdır. 33'lü setiyle partiye hazırsınız, misafirleriniz bayılacak!

Burada.

Amazon

2. Souper Cubes Kapaklı 1 Bardak Silikon Dondurucu Buz Kalıpları

2. Souper Cubes Kapaklı 1 Bardak Silikon Dondurucu Buz Kalıpları

Souper Cubes Kapaklı Buz Kalıpları, pratik mutfak yardımcılarınızdan biri oluyor. Hem büyük porsiyon buzlar hazırlayıp içeceklerinizi soğutabilir hem de yemek artıkları veya soslarınızı dondurabilirsiniz. Silikon yapısı ve kapaklı tasarımı sayesinde sızdırma derdine son!

Burada.

Amazon

3. Souper Cubes Kapaklı 1/2 Bardak Silikon Buz Kalıbı Tepsisi

3. Souper Cubes Kapaklı 1/2 Bardak Silikon Buz Kalıbı Tepsisi

Souper Cubes Kapaklı Buz Kalıbı Tepsisi ile yarım bardaklık porsiyonlar hazırlamak çok kolay. Smoothie'ler, bebek mamaları veya çorbalar için harika bir çözüm sunar. Kullanımı kadar temizliği de bir o kadar basit!

Burada.

Amazon

4. Tovolo King Cube – İlkbahar Yeşili, silikon, Gri, Single Ice Tray Kare Buz Kalıbı

4. Tovolo King Cube – İlkbahar Yeşili, silikon, Gri, Single Ice Tray Kare Buz Kalıbı

Tovolo King Cube ile devasa buz küpleri hazırlamak artık çok kolay. İlkbahar yeşili ve gri tasarımıyla mutfağınıza renk katan bu kalıp, özellikle geniş bardaklarda uzun süre erimeyen buzlar elde etmek için ideal. Ferah içecekler için birebir!

Burada.

Amazon

5. ScivoKaval Dachshund Köpek Şekilli Silikon Buz Küpü Kalıbı

5. ScivoKaval Dachshund Köpek Şekilli Silikon Buz Küpü Kalıbı

ScivoKaval Dachshund Köpek Şekilli Buz Küpü Kalıbı ile içeceklerinizi neşelendirin. Bu sevimli köpek şekilleri çocuklar ve hayvanseverler için harika bir sürpriz olur. Eğlenceli parti içecekleri için birebir!

Burada.

Amazon
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. ACOOKEE 3D Corgi Köpek Buz Küpü Tepsisi

6. ACOOKEE 3D Corgi Köpek Buz Küpü Tepsisi

ACOOKEE 3D Corgi Köpek Buz Küpü Tepsisi, içeceklerinizi tatlı mı tatlı bir hale getirir. Corgi köpek şekilleriyle misafirlerinize görsel bir şölen sunabilirsiniz. 

Burada.

Amazon

7. MEETRUE Rose Buz Küpü Kalıbı

7. MEETRUE Rose Buz Küpü Kalıbı

MEETRUE Rose Buz Küpü Kalıbı, içeceklerinizi çiçek bahçesine çevirir. Gül şekilleriyle özellikle romantik akşamlar veya özel davetler için mükemmeldir. Estetik ve zarif bir dokunuş arayanlara!

Burada.

Amazon

8. LessMo 3 ADET XXL 18 Büyük Buz Küpü Tepsisi

8. LessMo 3 ADET XXL 18 Büyük Buz Küpü Tepsisi

LessMo XXL Buz Küpü Tepsisi ile büyük ve dayanıklı buzlar hazırlamak çok kolay. Özellikle geniş bardaklar ve sürahiler için mükemmel olan bu buz küpleri, içeceklerinizi uzun süre soğuk tutar. Mutfakta pratik çözümler arayanlar için ideal!

Burada bulabilirsiniz.

Amazon

9. Qullex Silikon Petek Şeklinde Buz Kalıbı

9. Qullex Silikon Petek Şeklinde Buz Kalıbı

Qullex Silikon Petek Şeklinde Buz Kalıbı, içeceklerinize tatlı bir dokunuş katar. Petek şekilleriyle göz alıcı buz küpleri hazırlayarak misafirlerinizi şaşırtabilirsiniz. Estetik ve işlevselliği bir arada sunar.

Burada bulabilirsiniz.

Amazon

10. AEE - 2 Adet 18 Bölmeli Elmas Şeklinde Buz Kalıbı

10. AEE - 2 Adet 18 Bölmeli Elmas Şeklinde Buz Kalıbı

AEE Elmas Şeklinde Buz Kalıbı ile içeceklerinize lüks bir hava katın. Elmas şeklindeki buz küpleri, özellikle özel davetler ve kokteyller için mükemmel bir seçimdir. Işıltılı ve dikkat çekici bir sunum için birebir!

Burada bulabilirsiniz.

Amazon
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Jrisbo - Kapaklı Yuvarlak Buz Küpü Tepsileri Set

11. Jrisbo - Kapaklı Yuvarlak Buz Küpü Tepsileri Set

Jrisbo Kapaklı Yuvarlak Buz Küpü Tepsileri Seti, pratik ve hijyenik bir çözüm sunar. Kapaklı yapısıyla buzluktaki diğer kokulardan korur ve yuvarlak buz küpleriyle içeceklerinizi şık bir şekilde soğutur. Mutfakta düzen ve estetik arayanlar için ideal!

Burada.

Amazon
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın