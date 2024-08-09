Küreden Plastiğe Son Zamanların En Çok Satan Buz Kalıbı Tavsiyeleri

Bu yaz içeceklerinizi sıradan buz küpleriyle soğutmayı unutun! İçeceklerinizi hızlıca soğuturken şıklık katacak birbirinden güzel buz kalıplarını sizler için seçtik. Köpek figürlü, elmas figürlü, küre, petek ve kare şekillerde hem kullanım kolaylığı sağlayacak hem de içeceklerinize eğlenceli bir görünüm verecek buz kalıplarını içerikte bulabilirsiniz.

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Bu içerik 08.08.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.