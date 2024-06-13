Kurban Etleri İçin 24 Saat Uyarı: Ölüm Sertliği Risk Taşıyor!
Kurban Etleri İçin 24 Saat Uyarı: Ölüm Sertliği Risk Taşıyor!
Kurban Bayramı’na sayılı günler kala uzmanlardan kurban etleri için ölüm sertliği uyarısı geldi. Uzmanlar kurban etlerinin 24 saat bekletilmeden tüketilmesinin risk taşıdığını duyurdu.
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Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü başlıyor. Uzmanlardan ise bilinçsiz ve aşırı et tüketimine karşı bayram öncesi uyarı geldi.
Uzman Diyetisyen Arzu Vural, kurban etinin 24 saat bekletilmesine vurgu yaparak şunları söyledi: 👇
"Yeni kesilmiş bir ette Rigor Mortis yani ölüm sertliği dediğimiz bir durum söz konusudur. Ölüm sertliği etin kesildiğinde kasların kasılı halde kalıp enerji yoksunluğundan ötürü gevşeyememesine denir. Bu durum insanlarda şişkinlik, hazımsızlık gibi sindirim problemlerine yol açar. Bu sindirim problemlerini yaşamamak için et kesildikten sonra en az 24 saat dinlendirin ve sonra tüketin."
Daha iyi bir sindirim için etin yanında mutlaka limonlu bir salata yenmesini de tavsiye eden Vural, bayram boyunca bol bol yürüyüşler yapılmasını da öneriyor.
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