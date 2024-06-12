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Kur'an Kursunda Şiddet! Öğrencilerini Defalarca Tokatlayan İmam Açığa Alındı

Kur'an Kursunda Şiddet! Öğrencilerini Defalarca Tokatlayan İmam Açığa Alındı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
12.06.2024 - 18:40

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Şırnak'ta geçtiğimiz yıl bir Kur'an kursunda 2 öğrenciye defalarca tokat atan imam görüntülerin ortaya çıkması üzerine açığa alındı. Konuyla ilgili açıklama yapan imam İ.İ.,çocukların kendi aralarında kavga ettiklerini, uyarmak için tokat attığını belirterek, 'Onları barıştırdım. Şimdi ağabey-kardeş olmuşlar.' dedi. 

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Olay, 10 Ekim 2023'te Silopi ilçesi Başverimli beldesindeki Hazreti Ömer Yatılı Kuran Kursu'nda meydana geldi. Kursta görevli imam İ.İ., biri 21, biri 17 yaşında olan 2 öğrenciye tokat attı.

Olay, 10 Ekim 2023'te Silopi ilçesi Başverimli beldesindeki Hazreti Ömer Yatılı Kuran Kursu'nda meydana geldi. Kursta görevli imam İ.İ., biri 21, biri 17 yaşında olan 2 öğrenciye tokat attı.

O anlar, kursun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından imam İ.İ., müftülük tarafından açığa alınarak hakkında idari soruşturma başlatıldı. 📹

DHA'nın telefonla ulaştığı İmam İ.İ., çocukların o dönem 1 hafta boyunca kavga ettiklerini, yine kavga ettiklerini duyunca bir daha kavga etmemeleri için kendilerini uyarıp, tokat attığını belirterek, 'Çocukların kavga ettiğini duydum. Uyarı amaçlı, bir daha kavga etmemeleri için ikisine de tokat attım. Onları barıştırdım. Şimdi ağabey-kardeş olmuşlar. Biri 21 yaşında, biri de 17 yaşında. Hala bizim öğrencilerimizler. Şikayet konusu da olmamış. Ne aileleri ne de kendilerinden herhangi bir şikayet yok. 7-8 ay öncesine ait bir olay. Görüntüler ortaya çıktıktan sonra açığa alındım, idari soruşturma devam ediyor' dedi.

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Nuray

Demek ki; Kuran kursu'na gelen çocukları tapulu malı gibi görüyorlar.. Şiddet sonrası ailenin şikayetçi olmaması asla şaşırtmıyor.

Demirel can

oğlum siz bebek değilsiniz biriniz 21 diğeriniz 17 yaşında kocaman adamlarsiniz hadi aileler şikayet etmedi bari kendiniz ağzını yüzünü dagitsaydiniz anlamıy... Devamını Gör

Gizem Yılmaz

Dokunmaz , Allah yolunda çekilen çile kutsaldır derler zevk bile alabilirler bu durumdan 🤦

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