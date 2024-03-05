Kumda Patlamış Mısır Yapan Sokak Satıcısının Mısırı Hazırlama Anını İzlerken Sinirleriniz Bozulacak

Hin sokak lezzetlerinin ününü artık hepimiz biliyoruz. Hijyen kurallarına kafa tutan bu sokak lezzetlerinin yapım aşaması hepimizi şaka edebiliyor. Hijyen normlarını adeta meydan okuyan bu yemeklere her gün bir yenisi ekleniyor.
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Hindistan'da kumda patlamış mısır yapan bir satıcının videosu sosyal medyada viral oldu fakat bu sefer mesele hijyen değildi.
Yaptığı mısırın yarısından fazlasını yere döken satıcının o anları izleyenlerin sinirini bozdu.
İşte o video;
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Abi araya saça saça mısır bırakmadı. Yiyene afiyet olsun 😂😂
tadını çok merak ediyorum ama yemek içimden de gelmiyor 😂😂
Taşlı topraklı patlamış mısır şimdi Hindistan’da marketlerde 😅