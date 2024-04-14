Köye Gidenlerin Düşüncelerini Seslendiren Fenomenden Güldüren Video!

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C5qVBR...
Sosyal medya fenomeni Kaan Güngör eğlenceli paylaşımlarına bir yenisi daha ekledi ve köye giden insanların iç sesi oldu. İşte o eğlenceli anlar...
KAYNAK: Kaan Güngör/ Instagram
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Sosyal medya fenomeni Kaan Güngör, bize hiç de yabancı olmayan anların komik yorumlamalarını yaparak sosyal medyada beğeni rekoru kırıyor.
Son olarak "Köye gidenlerin iç sesi" temalı bir video yayınlayarak hepimizin aklından geçenleri yorumlayan Güngör'ün o paylaşımı kısa sürede viral oldu.
İşte Kaan Güngör'ün güldüren paylaşımı:
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