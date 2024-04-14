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Köye Gidenlerin Düşüncelerini Seslendiren Fenomenden Güldüren Video!

Köye Gidenlerin Düşüncelerini Seslendiren Fenomenden Güldüren Video!

Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
14.04.2024 - 12:31

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Sosyal medya fenomeni Kaan Güngör eğlenceli paylaşımlarına bir yenisi daha ekledi ve köye giden insanların iç sesi oldu. İşte o eğlenceli anlar...

KAYNAK: Kaan Güngör/ Instagram

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C5qVBR...
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Sosyal medya fenomeni Kaan Güngör, bize hiç de yabancı olmayan anların komik yorumlamalarını yaparak sosyal medyada beğeni rekoru kırıyor.

Sosyal medya fenomeni Kaan Güngör, bize hiç de yabancı olmayan anların komik yorumlamalarını yaparak sosyal medyada beğeni rekoru kırıyor.

Son olarak "Köye gidenlerin iç sesi" temalı bir video yayınlayarak hepimizin aklından geçenleri yorumlayan Güngör'ün o paylaşımı kısa sürede viral oldu.

Son olarak "Köye gidenlerin iç sesi" temalı bir video yayınlayarak hepimizin aklından geçenleri yorumlayan Güngör'ün o paylaşımı kısa sürede viral oldu.

İşte Kaan Güngör'ün güldüren paylaşımı:

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