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Korkunç Görünse de Etkisi Büyük: LED Işık Tedavisinin Cilde 10 Faydası

etiket Korkunç Görünse de Etkisi Büyük: LED Işık Tedavisinin Cilde 10 Faydası

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
24.06.2024 - 19:16

LED ışık tedavisi korkunç görünse de cildinize birçok faydası var. Peki bu faydalar nelermiş, birlikte bakalım mı?

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1. LED ışık tedavisi ciltte akneye neden olan bakterileri öldürüyor.

LED ışık akneye neden olan bakterileri öldürüyor. Akneye eğilimli ciltler için faydalı LED ışık, eğer düzenli kullanılırsa akne oluşumunu azaltabiliyor. Bunun yanında mevcut akneleri iyileştiriyor. Yani kısaca akne tedavisi için LED ışık faydalı.

2. Kırışıklıklar için de LED tedavisi oldukça faydalı.

LED ışık tedavisinin kırışıklıklara da iyi geldiği biliniyor. LED ışık ciltteki kolajen üretiminin artırılmasına yardımcı oluyor. Kolajen de zaten kırışıklık görünümünü azaltıyor. Bu yüzden LED ışık tedavisi sonrasında cilt daha genç ve sıkı görünüyor.

3. Bu tedavinin en önemli faydalarından biri de cilt tonunu eşitlemesi.

LED ışık tedavisi ciltteki pigmentasyon sorunları için de bir çözüm yolu. Güneş lekeleri, yanlış tedavi sonucunda oluşan lekeler ve bunun gibi cilt tonu düzensizliklerinin azalması için LED ışık tedavisi yardımcı oluyor.

4. Cilt elastikiyeti konusunda da LED ışık tedavisi yardımcı.

LED ışığın en önemli yararlarından biri de cildin elastikiyetini artırması. LED ışık tedavisi gören cilt daha esnek oluyor. Bunun sonucunda da ciltteki sarkmalar önlenmiş oluyor. Yani daha taze ve genç bir cilt görünümü ortaya çıkıyor.

5. LED ışık tedavisinin bir başka faydası iltihaplanmayı azaltması.

İltihaplar için ideal bir çözüm olan LED ışık tedavisi sonrasında ciltteki iltihaplanma azalıyor. Cilt rahatsızlıkları nedeniyle ciltte oluşan iltihaplanma sorunları için LED ışık tedavisi oldukça faydalı.

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6. Soluk ciltler için LED ışık çok iyi çünkü cildi parlatma etkisi var.

LED ışık tedavisi bunu nasıl yapıyor peki? Cilt hücrelerinin yenilenmesini hızlandırarak cildin parlak olmasını sağlıyor. Bu hızlandırma sonucunda sadece parlak değil, sağlıklı bir cilde de kavuşmak mümkün. Yine cilt yüzeyindeki ölü hücreleri de atıyor ve cilde doğal ışıltısını geri kazandırıyor.

7. Ciltteki gözenekleri sıkılaştırma konusunda da LED ışık tedavisinin yararları var.

Genişlemiş gözeneklerin görünümünü azaltan LED ışık tedavisi ile cilt çok daha pürüzsüz görünüyor. Gözeneklerin sıkılaşması aynı zamanda cildin daha sağlıklı ve genç görünmesine de yardımcı oluyor. LED ışık tedavisi gözeneklerin tıkanmasını engellediği için ciltte akne oluşumu da azalıyor.

8. Ciltteki yaralar için de LED ışık tedavisi faydalı.

Ciltte yara varsa iyileşmesi için LED ışık tedavisi uygulanabilir. Ciltteki yaraların çok daha hızlı iyileşmesine yardımcı olan tedavi bunu, hücre yenilenmesini ve doku onarımını teşvik ederek yapıyor. Hangi yaralar için iyi diye sorarsanız ameliyat yaraları, kesikler ya da diğer cilt yaraları için kullanılabiliyor.

9. LED ışık tedavisi cilde nem de katıyor.

Ciltteki nem dengesini düzenleme özelliği ile LED ışık tedavisi oldukça faydalı. Cildin nem dengesini düzenlediği için kuru ciltlilerde özellikle daha çok işe yarıyor. Nem tutma kapasitesini artırıyor, bunun sonunda da cilt daha sağlıklı görünüyor. Yağlı ciltliler için ise sebum dengesini ayarlıyor.

10. Ciltteki kızarıklıklar için de LED ışık tedavisi öneriliyor.

LED ışık tedavisinin ciltteki kızarıklıkları ve tahrişi azaltma işlevi de var. Hassas ciltlerin bile kullanabileceği ışık tedavisi ile cilt daha sakin ve dengeli görünüyor. Kızarıklık gibi cilt rahatsızlıklarında LED ışık tedavisi cildin iyileşip sağlıklı görünmesine yardımcı oluyor.

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