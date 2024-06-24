Korkunç Görünse de Etkisi Büyük: LED Işık Tedavisinin Cilde 10 Faydası
Korkunç Görünse de Etkisi Büyük: LED Işık Tedavisinin Cilde 10 Faydası
LED ışık tedavisi korkunç görünse de cildinize birçok faydası var. Peki bu faydalar nelermiş, birlikte bakalım mı?
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1. LED ışık tedavisi ciltte akneye neden olan bakterileri öldürüyor.
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2. Kırışıklıklar için de LED tedavisi oldukça faydalı.
3. Bu tedavinin en önemli faydalarından biri de cilt tonunu eşitlemesi.
4. Cilt elastikiyeti konusunda da LED ışık tedavisi yardımcı.
5. LED ışık tedavisinin bir başka faydası iltihaplanmayı azaltması.
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