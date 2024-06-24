Korkunç Görünse de Etkisi Büyük: LED Işık Tedavisinin Cilde 10 Faydası

Ciltte yara varsa iyileşmesi için LED ışık tedavisi uygulanabilir. Ciltteki yaraların çok daha hızlı iyileşmesine yardımcı olan tedavi bunu, hücre yenilenmesini ve doku onarımını teşvik ederek yapıyor. Hangi yaralar için iyi diye sorarsanız ameliyat yaraları, kesikler ya da diğer cilt yaraları için kullanılabiliyor.