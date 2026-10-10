Konya'da Gece Karanlığında Tarla Süren Bir Çiftçi Duyduğu Ürkütücü Sesi Paylaştı

Ülkemizde tarım, çoğu zaman gün doğmadan başlayıp gece geç saatlere kadar süren yoğun bir mesaiyi gerektiriyor. Ekim ve hasat dönemlerinde zamana karşı yarışan üreticiler için traktör farları ve kabinler, karanlık tarlalarda günün en güvenilir ışığı haline geliyor. Fakat yine de geç saatlerde ıssız tarlaların ortasında kalmak başlı başına fazlasıyla ürkütücü.

Konya'da gece saatlerinde tarlasını süren bir traktör sürücüsü, pulluğun toprağı çevirdiği sırada gelen ürkütücü sesleri paylaştı. İzleyenlerin tam olarak ne sesi olduğunu anlam veremediği o görüntüler sadece ekran başından bile buz kesmemize yetti.

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