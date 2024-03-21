KONDA Araştırması: Türkiye'de Gençler Selahattin Demirtaş'ın Tutukluluğu Hakkında Ne Düşünüyor?
KONDA Araştırması: Türkiye'de Gençler Selahattin Demirtaş'ın Tutukluluğu Hakkında Ne Düşünüyor?
Go-For ve KONDA, gençlerin politik tercihleri ve siyasi partilere yaklaşımları konusunda dikkat çeken bir araştırma yaptı.
Araştırmaya göre, gençlerin yüzde 46’sı eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın cezaevinde olmasını “haklı” bulduğunu söyledi.
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Gençlik Örgütleri Forumu (Go-For) ve KONDA Araştırma’nın iş birliğinde İsveç Büyükelçiliği’nin desteği ile hazırlanan “Gençlerin Politik Tercihleri Araştırması 2024” raporunun sonuçları açıkladı.
Raporda öne çıkan başlıklar arasında gençlerin siyasi tutuklulara karşı yaklaşımı. Eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Gezi Davası hükümlüleri Osman Kavala ve Can Atalay ile ilgili cevaplar da raporun önemli detayları arasında yer aldı.
Yapılan araştırmada, gençlerin yüzde 19’lu Demirtaş'ın tutukluluğunu “kesinlikle haksız” bulduğunu söyledi. Yüzde 46’sı ise 'kesinlikle haklı” dedi ve Demirtaş'ın cezaevinde kalması yönünde görüş belirtti.
T24'ün aktardığına göre, gençlerin yüzde 20’si Kavala’nın tutukluluğuna dair kararın “kesinlikle haksız” olduğunu belirtirken; yüzde 29’u “kesinlikle haklı” bulduğunu ifade etti.
Gençlere Can Atalay sorulduğunda ise cevaplar biraz daha farklı oldu.
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Türkiye’deki gençlerin yüzde 57’si gibi önemli bir bölümü AB müzakerelerinin devam etmesi gerektiğini düşünürken, yüzde 15’lik kesim bu fikre karşı çıktı.
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