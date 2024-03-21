Yalnız Yaşadı, Yalnız Öldü: 50 Yılını İnsanlardan Uzak Geçiren 'İskender Aga' Ebediyete İntikal Etti
Yalnız Yaşadı, Yalnız Öldü: 50 Yılını İnsanlardan Uzak Geçiren 'İskender Aga' Ebediyete İntikal Etti
Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı Akyar kırsal mahallesinde 35 yılını mağarada, 15 yılını da dağda bir barakada geçiren İskender Aga lakaplı 80 yaşındaki İskender Gündüz hayatını kaybetti.
Hayatının büyük kısmını tek başına geçiren İskender Aga'nın ölümü de yine tek oldu.
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Balıkesir'de 'İskender Aga' olarak tanınan İskender Gündüz, sıra dışı hayatıyla daha önce sosyal medya kanalları ve televizyonların da ilgisini çekmiş bir isim.
Şehirde yaşamayı reddederek yıllar önce dağda kendisine bir hayat kuran İskender Gündüz, insanlardan uzak yaşantısını kendisinin seçtiğini söyleyerek, gelen tüm medeniyet tekliflerini reddetmişti.
İHA'nın aktardığına göre, 80 yaşındaki İskender Aga'nın cenazesini kendisine erzak getiren bir vatandaş buldu.
İyi derecede İngilizce ve Fransızca bildiği, hayatının bir bölümünü ise Belçika'da geçirdiği belirtilen İskender Aga'nın hayatının 35 yılını mağarada, 15 yılını ise dağda bir barakada geçirdiği belirtiliyordu.
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