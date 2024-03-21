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Çocuklarını Öldürüp “Cennete Gönderdim” Diyen 'Baba' Mahkemede: Öldürdükten Sonra Mektup Yazmış!

Çocuklarını Öldürüp “Cennete Gönderdim” Diyen 'Baba' Mahkemede: Öldürdükten Sonra Mektup Yazmış!

Cinayet Cennete Gönderdim
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
21.03.2024 - 17:41

Kocaeli’de geçen yıl iki çocuğunu öldürdükten sonra kendisini durduran polislere, “Çocuklarımı cennete gönderdim” diyen baba ilk kez hakim karşısına çıktı. 

Sanığın çocuklarını boğarak öldürdükten sonra onlara mektup yazdığı ortaya çıktı.

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Geçen yıl mart ayında işlenen korkunç cinayet, gece saatlerinde şüpheli bir şekilde yolda yürüyen 45 yaşındaki Murat R.’nin polis kontrolünde durdurulması ile ortaya çıkmıştı.

Geçen yıl mart ayında işlenen korkunç cinayet, gece saatlerinde şüpheli bir şekilde yolda yürüyen 45 yaşındaki Murat R.’nin polis kontrolünde durdurulması ile ortaya çıkmıştı.

Murat R.’nin, “Çocuklarımı cennete gönderdim.” demesinden şüphelenen ekipler hemen evi kontrol etti. Murat R’nin annesinin evinde yapılan incelemede Beril Yağmur ve Yunus Emre R. isimli kardeşler ölü olarak bulundu.

Murat R.’nin, “Çocuklarımı cennete gönderdim.” demesinden şüphelenen ekipler hemen evi kontrol etti. Murat R’nin annesinin evinde yapılan incelemede Beril Yağmur ve Yunus Emre R. isimli kardeşler ölü olarak bulundu.

Gözaltına alınan Murat R. ruh ve sinir hastalıklarına sevk edildi. Burada 5 ay kalan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gözaltına alınan Murat R. ruh ve sinir hastalıklarına sevk edildi. Burada 5 ay kalan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinayete ilişkin davanın ilk duruşması Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı.

Cinayete ilişkin davanın ilk duruşması Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı.

Mahkeme başkanının, “Başka çocukların var mı?” sorusuna sanık Murat R. şunları söyledi: 

 “Yok diyorlar. Hatırlamadığım şeyden dolayı cezaevindeyim. 

Eşimle 14 yıldır evliyim. Evliliğimizden beri eşim bana kötü davranıyor. Eşimin bana davranışları ve hakaretlerinden dolayı psikolojim bozuldu. 

Erkekliğime adamlığıma laflar söylüyordu. Evi geçindirmeye çalışmama rağmen hakaretlerine devam etti.

Çocuklarımı öldürdüğümü hatırlamıyorum.'

Murat R’nin çocuklarını boğarak öldürmesinin ardından onlara mektup yazdığı da ortaya çıktı.

Murat R’nin çocuklarını boğarak öldürmesinin ardından onlara mektup yazdığı da ortaya çıktı.

Söz konusu mektupta ise şu ifadelerin yazdığı tespit edildi: 

 'Melek evlatlarım benim. Bu dünyada sizden başka kimsem yok.

Ben hem annesiz hem de babasız büyüdüm. Sizi asla kimselere mahcup ettirmem. 

Sizler meleksiniz. Artık sizi bu kötü dünyanın insanlarına emanet etmeyeceğim. Ben sizin yerinize cehennemi bile göze alırım ama asla sizi almadan yaşamam. 

Sizlere babasızlığın acı gününü yaşatmam asla. 

Dolandırıldım, annenizle aramızda maddi olarak hep kavga vardı. Sizlerden ayrılmak benim için ölüm gibi geliyor. Sizler benim içimde birer melek olarak yaşayacaksınız. 

Sizi seven babanız. Sizleri çok seviyorum, onun için sizleri Allah'a emanet ediyorum, varsın ben yanayım.' 

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Olayla ilgili Cumhuriyet savcısının düzenlediği iddianamede, sanık Murat Rüzgar'ın 'Çocuğa ve altsoya karşı kasten öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Olayla ilgili Cumhuriyet savcısının düzenlediği iddianamede, sanık Murat Rüzgar'ın 'Çocuğa ve altsoya karşı kasten öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Mahkeme heyeti, sanığın cezai ehliyetinin olup olmadığının belirlenmesini istedi, duruşmayı erteledi.

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