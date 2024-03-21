Çocuklarını Öldürüp “Cennete Gönderdim” Diyen 'Baba' Mahkemede: Öldürdükten Sonra Mektup Yazmış!
Çocuklarını Öldürüp “Cennete Gönderdim” Diyen 'Baba' Mahkemede: Öldürdükten Sonra Mektup Yazmış!
Kocaeli’de geçen yıl iki çocuğunu öldürdükten sonra kendisini durduran polislere, “Çocuklarımı cennete gönderdim” diyen baba ilk kez hakim karşısına çıktı.
Sanığın çocuklarını boğarak öldürdükten sonra onlara mektup yazdığı ortaya çıktı.
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Geçen yıl mart ayında işlenen korkunç cinayet, gece saatlerinde şüpheli bir şekilde yolda yürüyen 45 yaşındaki Murat R.’nin polis kontrolünde durdurulması ile ortaya çıkmıştı.
Murat R.’nin, “Çocuklarımı cennete gönderdim.” demesinden şüphelenen ekipler hemen evi kontrol etti. Murat R’nin annesinin evinde yapılan incelemede Beril Yağmur ve Yunus Emre R. isimli kardeşler ölü olarak bulundu.
Gözaltına alınan Murat R. ruh ve sinir hastalıklarına sevk edildi. Burada 5 ay kalan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Cinayete ilişkin davanın ilk duruşması Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı.
Murat R’nin çocuklarını boğarak öldürmesinin ardından onlara mektup yazdığı da ortaya çıktı.
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Olayla ilgili Cumhuriyet savcısının düzenlediği iddianamede, sanık Murat Rüzgar'ın 'Çocuğa ve altsoya karşı kasten öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.
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