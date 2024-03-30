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Kızı Özel Ders Alabilsin Diye Öğretmenin Evini Temizleyen Anne

Kızı Özel Ders Alabilsin Diye Öğretmenin Evini Temizleyen Anne

Arya
Arya - Onedio Üyesi
30.03.2024 - 11:36

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'@iremscc' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan kadın, yaptığı son paylaşımlardan birisinde annesi ile ilgili verdiği bir bilgi ile insanları hüzne boğdu.

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O kadın annesi ile verdiği bilgide, kendisinin özel ders alabilmesi için annesinin öğretmeninin evini temizlediğini söyledi.

O kadın annesi ile verdiği bilgide, kendisinin özel ders alabilmesi için annesinin öğretmeninin evini temizlediğini söyledi.

Çocuklarının eğitimi için bileziğini, yüzüğünü, varını yoğunu satan, ellerinden geleni ardına koymayan anneler, annelerimiz iyi ki varsınız.

Çocuklarının eğitimi için bileziğini, yüzüğünü, varını yoğunu satan, ellerinden geleni ardına koymayan anneler, annelerimiz iyi ki varsınız.

İşte o kadının yaptığı paylaşım: 👇

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