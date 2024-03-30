Kızı Özel Ders Alabilsin Diye Öğretmenin Evini Temizleyen Anne

'@iremscc' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan kadın, yaptığı son paylaşımlardan birisinde annesi ile ilgili verdiği bir bilgi ile insanları hüzne boğdu.
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O kadın annesi ile verdiği bilgide, kendisinin özel ders alabilmesi için annesinin öğretmeninin evini temizlediğini söyledi.
Çocuklarının eğitimi için bileziğini, yüzüğünü, varını yoğunu satan, ellerinden geleni ardına koymayan anneler, annelerimiz iyi ki varsınız.
İşte o kadının yaptığı paylaşım: 👇
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