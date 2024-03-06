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Kişisel Bakım Rutinine Göre Senin Ruhun Ne Kadar Genç?

etiket Kişisel Bakım Rutinine Göre Senin Ruhun Ne Kadar Genç?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
06.03.2024 - 16:02

Sen bize kişisel bakım rutinini anlat, biz de senin ruhunun ne kadar genç olduğunu söyleyelim. Hazırsan başlıyoruz!

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1. Öncelikle kendine ait kişisel bakım ürünlerin var mı?

2. Peki saçına özel bir şampuan mı kullanıyorsun?

3. Peki günde 2 kez temel cilt bakımını yapıyor musun?

4. Peki yüz ve vücut peelingi ile aran nasıl?

5. Ne kadar sıklıkta küveti doldurup şöyle güzelce rahatlıyorsun?

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6. Peki her banyoda kendini keseliyor musun?

6. Peki her banyoda kendini keseliyor musun?

7. Vücudunu nemlendiriyor musun?

8. Son olarak, günde kaç kez dişlerini fırçaladığını da söyler misin?

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Genç demek az kalır!

Sen kişisel bakımına, cilt bakımına ve yaşadığın hayata çok önem veriyorsun. Anlattıklarına göre senin ruhun gerçekten çok genç, şöyle tam 18'liksin diyebiliriz. Yaşın ne olursa olsun temiz kalma konusunda çok hassassın. Hiçbir şeyi atlamamaya çalışıyorsun o yüzden de hem sen hem de cildin çok daha genç kalıyorsunuz. Zaten senin bu temizlik aşkın çok daha ferah bir şekilde yaşamanı da sağlıyor. Gerçekten kişisel bakım deyince de sen yani!

Şöyle 30'lu yaşlardasın!

Kabul edelim sen hem kişisel bakımına önem veriyorsun hem de bazen gerçekten üşeniyorsun. Hal böyle olunca, anlattıklarına göre senin ruhun şöyle 30'larında falan. Hala bir şeyler yapmaya enerjin var ama bir yandan da hiçbir şey yapmak istemiyorsun. Zaman zaman 'aman kişisel bakım mı' diyorsun, sonra aklına o temizlik kokusu ve hissi geliyor, ayaklanıyorsun!

Nereden baksak oldukça yaşlı...

Senin kişisel bakımmış, cilt bakımıymış bunlara hiç ama hiç mecalin yok. Anlattıklarına göre de zaten bunları birer zorunluluk olarak yapıyorsun. Öyle çok da içinden gelmiyor. Cevaplarına bakında ruhunun oldukça bıkkın ve yaşlı olduğunu söyleyebiliriz. Biz diyelim 50-55, sen de 60-65.... Aslında şöyle güzel bir okyanus esintisi, çiçeksi kokular duysan ruhun da gençleşecek ve hemen kişisel bakıma ekstra önem vermeye başlayacaksın, buna eminiz!

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