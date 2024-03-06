Kişisel Bakım Rutinine Göre Senin Ruhun Ne Kadar Genç?
Kişisel Bakım Rutinine Göre Senin Ruhun Ne Kadar Genç?
Sen bize kişisel bakım rutinini anlat, biz de senin ruhunun ne kadar genç olduğunu söyleyelim. Hazırsan başlıyoruz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Öncelikle kendine ait kişisel bakım ürünlerin var mı?
2. Peki saçına özel bir şampuan mı kullanıyorsun?
3. Peki günde 2 kez temel cilt bakımını yapıyor musun?
4. Peki yüz ve vücut peelingi ile aran nasıl?
5. Ne kadar sıklıkta küveti doldurup şöyle güzelce rahatlıyorsun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Peki her banyoda kendini keseliyor musun?
7. Vücudunu nemlendiriyor musun?
8. Son olarak, günde kaç kez dişlerini fırçaladığını da söyler misin?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda