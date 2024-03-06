Kişisel Bakım Rutinine Göre Senin Ruhun Ne Kadar Genç?

Sen kişisel bakımına, cilt bakımına ve yaşadığın hayata çok önem veriyorsun. Anlattıklarına göre senin ruhun gerçekten çok genç, şöyle tam 18'liksin diyebiliriz. Yaşın ne olursa olsun temiz kalma konusunda çok hassassın. Hiçbir şeyi atlamamaya çalışıyorsun o yüzden de hem sen hem de cildin çok daha genç kalıyorsunuz. Zaten senin bu temizlik aşkın çok daha ferah bir şekilde yaşamanı da sağlıyor. Gerçekten kişisel bakım deyince de sen yani!