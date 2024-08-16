Kişisel Bakım Alışkanlıklarını Puanlıyoruz!
Kişisel Bakım Alışkanlıklarını Puanlıyoruz!
Bu testte alışkanlıklarına göre kendine ne derece iyi baktığını ortaya çıkarıyoruz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Her sabah uyandığında ve gece yatmadan önce cilt bakımı yapıyor musun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Hiç makyajını temizlemeden uyuduğun oluyor mu?
3. Çift aşamalı temizlik yapıyor musun?
4. Her gün nemlendirici krem kullanıyor musun?
5. Yüzünü yıkadıktan sonra neyle kuruluyorsun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın