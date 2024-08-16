Kişisel Bakım Alışkanlıklarını Puanlıyoruz!

Güzel gidiyorsun ama belki birkaç ufak dokunuşla mükemmelliğe ulaşabilirsin! Kişisel bakım rutininde neredeyse her şey yolunda; cilt bakımı ve hijyen konusunda gayet titizsin. Ancak bazı küçük detaylara daha fazla özen göstererek, bu süreci biraz daha keyifli hale getirebilirsin. Belki bir gün cilt maskesi uygulamasını, bir film gecesiyle birleştirirsen, kendini daha da şımartabilirsin. Yine de, bu puanla gurur duyabilirsin!