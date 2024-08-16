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Kişisel Bakım Alışkanlıklarını Puanlıyoruz!

etiket Kişisel Bakım Alışkanlıklarını Puanlıyoruz!

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
16.08.2024 - 18:01

Bu testte alışkanlıklarına göre kendine ne derece iyi baktığını ortaya çıkarıyoruz!

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1. Her sabah uyandığında ve gece yatmadan önce cilt bakımı yapıyor musun?

2. Hiç makyajını temizlemeden uyuduğun oluyor mu?

3. Çift aşamalı temizlik yapıyor musun?

4. Her gün nemlendirici krem kullanıyor musun?

5. Yüzünü yıkadıktan sonra neyle kuruluyorsun?

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6. Olmazsa olmaz dediğin cilt bakım ürünü hangisi?

7. Cildinle ilgili seni en çok korkutan şey ne?

8. Peki cilt bakımının en önemli adımı hangisi?

9. Kozmetik ürünlerini neye göre satın alırsın?

10/10!

Harika! Kişisel bakım konusundaki bu mükemmel puanın, kendine olan özverini ve tutkununu açıkça gösteriyor. Sabah rutinin, adeta bir spa deneyimi gibi; cilt temizliği, masaj, ve rahatlatıcı bir kahve. Seninle birlikte bakım, bir sanata dönüşüyor. Kendini böyle iyi hissetmek, etrafındaki herkesin de enerji bulmasına yardımcı oluyor. Tıpkı çevrendekilere olduğu gibi bize de ilham kaynağı oldun!

10/7!

Güzel gidiyorsun ama belki birkaç ufak dokunuşla mükemmelliğe ulaşabilirsin! Kişisel bakım rutininde neredeyse her şey yolunda; cilt bakımı ve hijyen konusunda gayet titizsin. Ancak bazı küçük detaylara daha fazla özen göstererek, bu süreci biraz daha keyifli hale getirebilirsin. Belki bir gün cilt maskesi uygulamasını, bir film gecesiyle birleştirirsen, kendini daha da şımartabilirsin. Yine de, bu puanla gurur duyabilirsin!

10/3!

Eh, belki kişisel bakımını biraz daha gözden geçirmen gerekiyor! Şu an için bakım rutininde biraz eksik var gibi gözüküyor ama endişelenme hepimiz bu süreçten geçtik... Kendine zaman ayırmak ve küçük adımlarla başlamak, büyük farklar yaratabilir. Belki haftada bir kez cilt temizliğine başlamayı deneyebilir, ya da sıcak bir banyo yaparak kendine küçük ödüller verebilirsin. Unutma, küçük değişiklikler büyük etkiler yaratabilir!

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