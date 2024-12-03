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Kırmızı Bültenle Aranan Uyuşturucu Kaçakçısı Ankara'da Yakalandı

Kırmızı Bültenle Aranan Uyuşturucu Kaçakçısı Ankara'da Yakalandı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
03.12.2024 - 12:16

Aynabat Yegenova, Türkmenistan tarafından 'Yasadışı Uyuşturucu Kaçakçılığı' suçundan aranıyordu. Hakkında Kırmızı Bültenli yakalama kararı bulunan Yegenova, Ankara'da yakalandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yaptığı çalışmalarda şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Kaynak: TRT Haber

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Kırmızı Bültenle aranan bir kişi daha Ankara'da yakalandı.

Kırmızı Bültenle aranan bir kişi daha Ankara'da yakalandı.

TRT Haber'in aktardığı habere göre, Aynabat Yegenova isimli şahıs, Türkmenistan adli makamlarınca Kırmızı Bültenle aranıyordu.

Uyuşturucu kaçakçılığından aranan Aynabat Yegenova, Ankara'da yakalandı.

Uyuşturucu kaçakçılığından aranan Aynabat Yegenova, Ankara'da yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri  Keçiören'de operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, şahıs gözaltına alındı. Yegenova hakkında adli işlemlerin devam ettiği aktarıldı.

Geçtiğimiz günlerde ise Interpol tarafından Kırmızı Bültenle aranan bir kişi, Marmaris'de yakalanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde ise Interpol tarafından Kırmızı Bültenle aranan bir kişi, Marmaris'de yakalanmıştı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'fuhuş amaçlı insan ticareti' suçundan aranan Özbekistan uyruklu şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını açıklamıştı.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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