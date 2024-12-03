Kırmızı Bültenle Aranan Uyuşturucu Kaçakçısı Ankara'da Yakalandı
Kırmızı Bültenle Aranan Uyuşturucu Kaçakçısı Ankara'da Yakalandı
Aynabat Yegenova, Türkmenistan tarafından 'Yasadışı Uyuşturucu Kaçakçılığı' suçundan aranıyordu. Hakkında Kırmızı Bültenli yakalama kararı bulunan Yegenova, Ankara'da yakalandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yaptığı çalışmalarda şahsı yakalayarak gözaltına aldı.
Kaynak: TRT Haber
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Kırmızı Bültenle aranan bir kişi daha Ankara'da yakalandı.
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Uyuşturucu kaçakçılığından aranan Aynabat Yegenova, Ankara'da yakalandı.
Geçtiğimiz günlerde ise Interpol tarafından Kırmızı Bültenle aranan bir kişi, Marmaris'de yakalanmıştı.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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