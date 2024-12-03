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Ayhan Bora Kaplan Davasında Karar Açıklandı: 10 Yıl Hapis Cezası Verildi

Ayhan Bora Kaplan Davasında Karar Açıklandı: 10 Yıl Hapis Cezası Verildi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
03.12.2024 - 10:32

Ayhan Bora Kaplan Davası'nda karar açıklandı. Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Sincan Cezaevi yerleşkesindeki duruşma salonunda görülen davada, Ayhan Bora Kaplan'a 10 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Tutukluluğunun devamına hükmedildi.

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61 sanığın yargılandığı Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin davaya 3 Aralık'ta devam edildi.

61 sanığın yargılandığı Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin davaya 3 Aralık'ta devam edildi.

Hakim karşısına çıkan Ayhan Bora Kaplan hakkında 10 yıl hapis cezası verildi. Kaplan'ın tutukluğunun devamına hükmedildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, 12 kişi "müşteki", 61 kişi de "sanık" sıfatıyla yer almıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, 12 kişi "müşteki", 61 kişi de "sanık" sıfatıyla yer almıştı.

İddianamede, suç örgütünün kurucusu ve yöneticisinin 'Ayhan' kod adlı sanık Bora Kaplan, diğer yöneticilerin ise sanıklar Fethi Koyuncu, Mutlu Ayaş, Yusuf İzzet Savaş, Kanber Keskin ve Serdar Sertçelik olduğu bildirilmişti. 

Soruşturma, 7 Eylül 2023'te Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek Kaplan ve suç örgütü üyelerinden şikayetçi olan müşteki Erkan D'nin beyanları üzerine başlatılmıştı. 

Erkan D, savcılık ifadesinde, 2016'da Kaplan ve suç örgütü üyelerince 2 gün boyunca zorla alıkonulduğunu ve dişlerinin söküldüğünü söylemişti. 

Erkan D, bu dönemde şikayetçi olduğunu ancak örgütün tehdit ve baskıları nedeniyle ilk ifadesinde tüm gerçekleri söyleyemediğini belirtmişti.

61 sanıklı davada Barış Kurt ve bazı diğer isimler beraat etti. Ersoy Yahya, yurt dışı çıkış yasağı kararıyla birlikte tahliye edildi.

61 sanıklı davada Barış Kurt ve bazı diğer isimler beraat etti. Ersoy Yahya, yurt dışı çıkış yasağı kararıyla birlikte tahliye edildi.
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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