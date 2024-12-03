Ayhan Bora Kaplan Davasında Karar Açıklandı: 10 Yıl Hapis Cezası Verildi
Ayhan Bora Kaplan Davasında Karar Açıklandı: 10 Yıl Hapis Cezası Verildi
Ayhan Bora Kaplan Davası'nda karar açıklandı. Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Sincan Cezaevi yerleşkesindeki duruşma salonunda görülen davada, Ayhan Bora Kaplan'a 10 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Tutukluluğunun devamına hükmedildi.
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61 sanığın yargılandığı Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin davaya 3 Aralık'ta devam edildi.
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, 12 kişi "müşteki", 61 kişi de "sanık" sıfatıyla yer almıştı.
61 sanıklı davada Barış Kurt ve bazı diğer isimler beraat etti. Ersoy Yahya, yurt dışı çıkış yasağı kararıyla birlikte tahliye edildi.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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