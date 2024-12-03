Ayhan Bora Kaplan Davasında Karar Açıklandı: 10 Yıl Hapis Cezası Verildi

İddianamede, suç örgütünün kurucusu ve yöneticisinin 'Ayhan' kod adlı sanık Bora Kaplan, diğer yöneticilerin ise sanıklar Fethi Koyuncu, Mutlu Ayaş, Yusuf İzzet Savaş, Kanber Keskin ve Serdar Sertçelik olduğu bildirilmişti.

Soruşturma, 7 Eylül 2023'te Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek Kaplan ve suç örgütü üyelerinden şikayetçi olan müşteki Erkan D'nin beyanları üzerine başlatılmıştı.

Erkan D, savcılık ifadesinde, 2016'da Kaplan ve suç örgütü üyelerince 2 gün boyunca zorla alıkonulduğunu ve dişlerinin söküldüğünü söylemişti.

Erkan D, bu dönemde şikayetçi olduğunu ancak örgütün tehdit ve baskıları nedeniyle ilk ifadesinde tüm gerçekleri söyleyemediğini belirtmişti.