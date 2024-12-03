Türkiye'nin En Zengini Murat Ülker'den Seçil Erzan'a Para Kaptıranlara Yorum
Türkiye'nin En Zengini Murat Ülker'den Seçil Erzan'a Para Kaptıranlara Yorum
Forbes'in her sene açıkladığı dünyanın en zengin isimleri listesi belli oldu. Türkiye'nin listesinde yıllardır yer alan isim Murat Ülker de yerini korudu. Ülker'in toplam varlıklarının değerinin 5.1 milyar dolar olduğu açıklandı. Patronlar Dünyası'ndan Toygun Atilla'ya açıklamalarda bulunan Murat Ülker, Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Seçil Erzan davasına ilişkin de yorumlarda bulundu.
Ülker, Erzan'a para kaptıran isimlere ağır yorumlarda bulundu.
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Murat Ülker, 5.1 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin isimlerinden oldu.
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Tutkulu bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu belirten Murat Ülker, konunun futboldan ve ekonomiden açılmasıyla Seçil Erzan davasına da değindi. Erzan davasında futbol dünyasının önemli isimleri yer almış, tüm Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu.
"Herkes aptal siz akıllısınız öyle mi? Böyle bir para kazanmak mı var?"
Ülker aynı zamanda borsaya ilişkin dikkate alınması gereken bir yorum yaptı. "Borsa yatırımcısı bilinçli olmalı" diyen Ülker, " Sağdan soldan duyumlarla borsaya para yatırmak akıllıca değil." dedi.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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