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Türkiye'nin En Zengini Murat Ülker'den Seçil Erzan'a Para Kaptıranlara Yorum

Türkiye'nin En Zengini Murat Ülker'den Seçil Erzan'a Para Kaptıranlara Yorum

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
03.12.2024 - 11:48

Forbes'in her sene açıkladığı dünyanın en zengin isimleri listesi belli oldu. Türkiye'nin listesinde yıllardır yer alan isim Murat Ülker de yerini korudu. Ülker'in toplam varlıklarının değerinin 5.1 milyar dolar olduğu açıklandı. Patronlar Dünyası'ndan Toygun Atilla'ya açıklamalarda bulunan Murat Ülker, Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Seçil Erzan davasına ilişkin de yorumlarda bulundu.

Ülker, Erzan'a para kaptıran isimlere ağır yorumlarda bulundu.

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Murat Ülker, 5.1 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin isimlerinden oldu.

Murat Ülker, 5.1 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin isimlerinden oldu.

Ülker, son olarak  Patronlar Dünyası'ndan Toygun Atilla ile bir söyleşi gerçekleştirdi. Ekonomi, spor, sanat üzerine konuşan Ülker, çarpıcı açıklamalara imza attı.

Tutkulu bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu belirten Murat Ülker, konunun futboldan ve ekonomiden açılmasıyla Seçil Erzan davasına da değindi. Erzan davasında futbol dünyasının önemli isimleri yer almış, tüm Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu.

Tutkulu bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu belirten Murat Ülker, konunun futboldan ve ekonomiden açılmasıyla Seçil Erzan davasına da değindi. Erzan davasında futbol dünyasının önemli isimleri yer almış, tüm Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu.

"Herkes aptal siz akıllısınız öyle mi? Böyle bir para kazanmak mı var?"

"Herkes aptal siz akıllısınız öyle mi? Böyle bir para kazanmak mı var?"

Murat Ülker, Erzan'a para kaptıran isimlere yönelik 'Ben olsam, bu paralarını kaptıran insanların iradesine haciz koyar, vasi tayin ederim. Herkes aptal siz akıllısınız öyle mi? Böyle bir para kazanmak mı var?' yorumunda bulundu.

Ülker aynı zamanda borsaya ilişkin dikkate alınması gereken bir yorum yaptı. "Borsa yatırımcısı bilinçli olmalı" diyen Ülker, " Sağdan soldan duyumlarla borsaya para yatırmak akıllıca değil." dedi.

Ülker aynı zamanda borsaya ilişkin dikkate alınması gereken bir yorum yaptı. "Borsa yatırımcısı bilinçli olmalı" diyen Ülker, " Sağdan soldan duyumlarla borsaya para yatırmak akıllıca değil." dedi.

'Borsa yatırımcısı bilinçli olmalı. Sağdan soldan duyumlarla borsaya para yatırmak akıllıca değil. Değeri düşük bir şirkete bakıyorsunuz borsada uçmuş. Sonra bir bakıyorsunuz, kendi reel değerine gelmiş ve düşmüş. Bir sürü kişi de zarar etmiş. Ne bekliyordunuz ki? Bana göre, bireysel yatırımcıların bankaların yatırım fonlarına yönelmesi gerekir. Sağlıklı olan budur'

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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