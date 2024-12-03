Türkiye'nin En Zengini Murat Ülker'den Seçil Erzan'a Para Kaptıranlara Yorum

'Borsa yatırımcısı bilinçli olmalı. Sağdan soldan duyumlarla borsaya para yatırmak akıllıca değil. Değeri düşük bir şirkete bakıyorsunuz borsada uçmuş. Sonra bir bakıyorsunuz, kendi reel değerine gelmiş ve düşmüş. Bir sürü kişi de zarar etmiş. Ne bekliyordunuz ki? Bana göre, bireysel yatırımcıların bankaların yatırım fonlarına yönelmesi gerekir. Sağlıklı olan budur'