Piyasaya Sahte 50 ve 100 Dolar Sokan Kişiler Yakalandı
Piyasaya Sahte 50 ve 100 Dolar Sokan Kişiler Yakalandı
Piyasada uzun süredir 50 ve 100 dolar paniği var. Sahte olarak dolaşıma sokulan milyonlarca dolar olduğu iddia edilirken bürolar da bu paraların alımını durdurdu. Ayrıca alanlar da çok daha büyük komisyon oranlarıyla bu paraları alıyordu. Bugün yapılan operasyonla piyasaya sahte dolar sokan kişiler yakayı ele verdi. Yakalanan kişilerin üzerinde sahte dolar çıktı.
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Piyasada dolaşan sahte 50 ve 100 dolarlar büyük paniğe yol açmıştı. Döviz bürolarının bile almadığı dolarlar sebebiyle yeni bir kriz oluşmuştu.
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Milyonlarca doları bulduğu iddia edilen süreç için bugün yeni bir gelişme yaşandı ve operasyon yapıldı.
Bugün kamuoyuna yapılan açıklamada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sahte dövizleri dolaşıma sokan 5 kişiden 4'ünün yakalandığını duyurdu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada yakalanan kişilerin üzerinde uyuşturucu ve yine aynı şekilde sahte dolarlar ele geçirildi. Savcılık açıklaması şu şekilde:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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