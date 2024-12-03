Piyasaya Sahte 50 ve 100 Dolar Sokan Kişiler Yakalandı

Piyasada uzun süredir 50 ve 100 dolar paniği var. Sahte olarak dolaşıma sokulan milyonlarca dolar olduğu iddia edilirken bürolar da bu paraların alımını durdurdu. Ayrıca alanlar da çok daha büyük komisyon oranlarıyla bu paraları alıyordu. Bugün yapılan operasyonla piyasaya sahte dolar sokan kişiler yakayı ele verdi. Yakalanan kişilerin üzerinde sahte dolar çıktı.