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Kimse Kusursuz Değil: Milyonluk Bakımlara Rağmen Bizim Gibi Cilt Kusurları Olan 12 Ünlü

etiket Kimse Kusursuz Değil: Milyonluk Bakımlara Rağmen Bizim Gibi Cilt Kusurları Olan 12 Ünlü

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
29.08.2024 - 18:01

Ünlüler her türlü cilt bakımını yapıyorlar ancak onlar da bizler gibi insan oldukları için cilt problemleri yaşayabiliyorlar. Bu içeriğimizde cilt kusurları olan ünlülere yer verdik!

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1. Rihanna

1. Rihanna

Rihanna da olsan cilt problemleri durmak bilmiyor! Rihanna, sivilcelerinin çıktığını hissettiğinde hemen alkole ara verip bol bol su içmeye çalışıyormuş. Ayrıca sivilceli dönemlerinde rujlarını daha renkli kullanarak ilgiyi sivilcelerden çok dudaklarına veriyormuş. Mantıklı bir çözüm!

2. Kendall Jenner

2. Kendall Jenner

Kendall şu anda 28 yaşında ancak 20’li yaşlarının başlangıcı ve ortalarında büyük bir sivilce problemi yaşamıştı. Sivilceleri kırmızı halılarda da onun yanındaydı. İnsanlar bu konuda konuştuğunda ise sivilcelerin onu hiçbir şekilde durduramayacağını söylemişti.

3. Miley Cyrus

3. Miley Cyrus

Miley uzun yıllar boyunca sivilce problemi yaşadı. Miley bunu gizleme gereği duymuyor, sivilceleriyle gayet barışık bir halde günlerini sürdürüyor. Ancak Miley’nin sivilcelerle savaşırken kullandığı yöntem pek doğru değil. Miley, sivilceleri kurutmak için üstlerine naneli diş macunu kullanıyor.

4. Lucy Hale

4. Lucy Hale

Ünlülerin en büyük korkularından biri en hazırlıksız anlarında kameralara yakalanmaktır. Ancak Lucy bu haliyle kameralara yakalandığında Instagram'da kendisiyle dalga geçmeyi seçmişti. Aslında Lucy çok haklı, bundan daha doğal bir şey yok!

5. Justin Bieber

5. Justin Bieber

Sivilce denildiğinde akla gelen ilk ünlülerden biri kesinlikle Justin Bieber. Justin, uzun yıllar boyunca sivilce problemi yaşadı ve hatta hala zaman zaman yaşamaya devam ediyor. Ancak o bunun havalı durduğu konusunda hayranlarını yüreklendiriyor.

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6. Dua Lipa

6. Dua Lipa

Dua, Grammy ödüllü bir sanatçı olmasına rağmen zaman zaman o da sivilce problemi yaşıyor. Cildinin problemli olduğu zamanlarda story paylaşmaktan hiç çekinmiyor, hatta hayranlarıyla sivilce tedavisinin detaylarını paylaşıyor.

7. Lili Reinhart

7. Lili Reinhart

Ünlü oyuncu Lili de sivilcelendiğinde kameralardan kaçan, ortadan kaybolanlardan değil. Kistik aknelerini sivilce bantlarıyla kapattığı fotoğrafı Instagram'da story paylaşmıştı. Hala çok güzel görünüyor!

8. Kristen Stewart

8. Kristen Stewart

Kristen’ın cildinde de akneden daha çok kapalı komedon problemi bulunuyor. Gençliğinden bu yana cilt bakımını aksatmadığını söyleyen Kristen, elinden geleni fazlasıyla yapsa da komedon oluşumu bünyeyle alakalı.

9. Ruby Rose

9. Ruby Rose

Ünlü oyuncu Ruby de bir dönem sivilce problemi yaşamıştı. Ruby'nin bir yanağı sivilceliyken diğeri ise temizmiş. Dermatolog bunun sebebinin telefonla konuşurken telefonu yanağına koyması olduğunu söylemiş. Gerçekten de düşündüğünüzde telefonlarımız bakteri kaynıyor...

10. Lorde

10. Lorde

Lorde da sık sık ve görünür şekilde sivilce problemi yaşayan şarkıcılardan biri. Ancak Lorde bu konuda insanların ona devamlı bir şeyler önermesinden bıktığını, durumun daha çok genetik olduğunu kabullendiğini de açıkça söylemekten kaçınmıyor.

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11. Mindy Kaling

11. Mindy Kaling

Ünlü komedyen 30’lu yaşlarda sivilcelenme hakkında aslında birçoğumuzun yaşadığı ve kendini kötü hissettiği şeyin çok normal olduğunu anlatıyor. Mindy sivilceleri için hala sivilce kullanıyor…

12. Katy Perry

12. Katy Perry

Son ünlümüz ise Katy Perry! Katy’nin şu anda cildi çok daha iyi görünüyor olsa da Katy yıllar boyunca hem cilt sorunlarıyla uğraştı hem de sivilce izleri nedeniyle tedavi görmek zorunda kaldı. Hatta sivilce izlerinin en büyük özgüvensizliği olduğunu da söylüyor. Bunları örtmek için çok fazla makyaj yapıyormuş.

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