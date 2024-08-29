Kimse Kusursuz Değil: Milyonluk Bakımlara Rağmen Bizim Gibi Cilt Kusurları Olan 12 Ünlü

Son ünlümüz ise Katy Perry! Katy’nin şu anda cildi çok daha iyi görünüyor olsa da Katy yıllar boyunca hem cilt sorunlarıyla uğraştı hem de sivilce izleri nedeniyle tedavi görmek zorunda kaldı. Hatta sivilce izlerinin en büyük özgüvensizliği olduğunu da söylüyor. Bunları örtmek için çok fazla makyaj yapıyormuş.