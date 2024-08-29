Kimse Kusursuz Değil: Milyonluk Bakımlara Rağmen Bizim Gibi Cilt Kusurları Olan 12 Ünlü
Kimse Kusursuz Değil: Milyonluk Bakımlara Rağmen Bizim Gibi Cilt Kusurları Olan 12 Ünlü
Ünlüler her türlü cilt bakımını yapıyorlar ancak onlar da bizler gibi insan oldukları için cilt problemleri yaşayabiliyorlar. Bu içeriğimizde cilt kusurları olan ünlülere yer verdik!
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1. Rihanna
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2. Kendall Jenner
3. Miley Cyrus
4. Lucy Hale
5. Justin Bieber
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6. Dua Lipa
7. Lili Reinhart
8. Kristen Stewart
9. Ruby Rose
10. Lorde
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