Kedisinin Öldürülüp Evinin Bahçesine Atıldığını Gören Vatandaş Olayı Gözyaşları İçerisinde Anlattı

İnsanların kötülüğünün bir sınırı yok. Her gün kan donduran bir olayla karşılaşıyoruz. Bu durum özellikle hayvanlar söz konusu olduğunda daha da vahim bir hal alıyor. Hayvanlara yönelik yapılan kötülükler, insanlığın karanlık yüzünü gözler önüne seriyor. Bu durum, insanın varoluşsal sınırlarını sorgulamamıza neden oluyor.