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Kedisinin Öldürülüp Evinin Bahçesine Atıldığını Gören Vatandaş Olayı Gözyaşları İçerisinde Anlattı

Kedisinin Öldürülüp Evinin Bahçesine Atıldığını Gören Vatandaş Olayı Gözyaşları İçerisinde Anlattı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
28.08.2024 - 20:37

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İnsanların kötülüğünün bir sınırı yok. Her gün kan donduran bir olayla karşılaşıyoruz. Bu durum özellikle hayvanlar söz konusu olduğunda daha da vahim bir hal alıyor. Hayvanlara yönelik yapılan kötülükler, insanlığın karanlık yüzünü gözler önüne seriyor. Bu durum, insanın varoluşsal sınırlarını sorgulamamıza neden oluyor.

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Düzce'de bir vatandaş evine döndüğünde, her zaman kendisini karşılayan kedisini ortalıkta göremedi.

Düzce'de bir vatandaş evine döndüğünde, her zaman kendisini karşılayan kedisini ortalıkta göremedi.

Kedisinin öldürüldüğünü gören adam olayı gözyaşları içinde anlattı.

Kedisinin öldürüldüğünü gören adam olayı gözyaşları içinde anlattı.

İşte o video;

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