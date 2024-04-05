Kayseri CHP İl Başkanının Oğlu Ölü Olarak Bulundu: Soruşturma Başlatıldı
Kayseri CHP İl Başkanının Oğlu Ölü Olarak Bulundu: Soruşturma Başlatıldı
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Yerel seçimlerden büyük bir zaferle çıkan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Kayseri’den gelen ölüm haberinin şokunu yaşıyor.
CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin'in avukat oğlu 32 yaşındaki Hüseyin Keskin ofisinde ölü bulundu.
CHP milletvekilleri de olay yerine gelirken, polis ekiplerini intihardan şüphelendiği belirtiliyor.
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