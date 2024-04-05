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Kayseri CHP İl Başkanının Oğlu Ölü Olarak Bulundu: Soruşturma Başlatıldı

Kayseri CHP İl Başkanının Oğlu Ölü Olarak Bulundu: Soruşturma Başlatıldı

Kayseri CHP
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
05.04.2024 - 08:35

CHP’nin Kayseri İl Başkanı olan Feyzullah Keskin’in oğlu Hüseyin Keskin, ofisinde ölü olarak bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Yerel seçimlerden büyük bir zaferle çıkan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Kayseri’den gelen ölüm haberinin şokunu yaşıyor.

Yerel seçimlerden büyük bir zaferle çıkan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Kayseri’den gelen ölüm haberinin şokunu yaşıyor.

CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin'in avukat oğlu 32 yaşındaki Hüseyin Keskin ofisinde ölü bulundu.

CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin'in avukat oğlu 32 yaşındaki Hüseyin Keskin ofisinde ölü bulundu.

CHP milletvekilleri de olay yerine gelirken, polis ekiplerini intihardan şüphelendiği belirtiliyor.

CHP milletvekilleri de olay yerine gelirken, polis ekiplerini intihardan şüphelendiği belirtiliyor.

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