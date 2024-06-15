Karne Günü Hamburgerinden 275 Kalori Cacığa Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Karne Günü Hamburgerinden 275 Kalori Cacığa Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Haftanın en sevilen günlerinden Cumartesi ve Kurban Bayramı arefesinde bakalım kimler Twitter’ı coşturmuş, etkileşime doymak bilmemiş?
İyi eğlenceler 🚀
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Hazırsanız başlayalım!
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Ah karne günleri…
Ankara yine bildiğimiz gibi. 👇
Tavuk 👍
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Babalar, babalarımız…
Alarmlar kurulsun!
Tatil herkesin hakkı 👇
“Bu yaz kesin adalara gidelim” 👇
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