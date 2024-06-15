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Karne Günü Hamburgerinden 275 Kalori Cacığa Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Karne Günü Hamburgerinden 275 Kalori Cacığa Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
15.06.2024 - 20:42

Haftanın en sevilen günlerinden Cumartesi ve Kurban Bayramı arefesinde bakalım kimler Twitter’ı coşturmuş, etkileşime doymak bilmemiş?  

İyi eğlenceler 🚀

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Hazırsanız başlayalım!

Hazırsanız başlayalım!
twitter.com

Ah karne günleri…

Ah karne günleri…
twitter.com

Ankara yine bildiğimiz gibi. 👇

Ankara yine bildiğimiz gibi. 👇
twitter.com

Artık neye şaşıracağımızı da şaşırdık.

Tavuk 👍

Tavuk 👍
twitter.com
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👇

👇
twitter.com

Babalar, babalarımız…

Babalar, babalarımız…
twitter.com

Alarmlar kurulsun!

Alarmlar kurulsun!
twitter.com

Tatil herkesin hakkı 👇

Tatil herkesin hakkı 👇
twitter.com

“Bu yaz kesin adalara gidelim” 👇

“Bu yaz kesin adalara gidelim” 👇
twitter.com
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Yarın görüşürüz 👋

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