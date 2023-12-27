Karısına Olan Aşkını Anlatan Dede: 'Evde Dursan Görürsün Sen Marifetlerini, Ne Marifetleri Var'

'@esmasuoz' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan genç, dedesine 'Babaannemi ne kadar seviyorsun?' diye sorduğu anları paylaştı.
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O anlarda dede, 'Babaannemi ne kadar seviyorsun?' sorusuna 'Dünya kadar' cevabı verirken devamında ise 'Sen evde dursan görürsün bunun marifetlerini. Ne marifetleri var ne marifetleri var' dedi.
Dede 'En çok neresini seviyorsun?' sorusuna ise 'Her şeyini, işini, gücünü, zekasını, aklını, becerikliğini, namusunu, merhametini. Dört dörtlük ya' şeklinde cevap verdi.
İşte o anlar: 👇
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