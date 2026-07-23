Karakterine Göre Tüketmen Gereken Kahve Çekirdeğini Söylüyoruz!
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Kahve sadece “sabah ayılma bahanesi”- değil, biraz da karakter meselesi. Kiminin fincanında sakinlik var, kimininkinde enerji, kimininkinde de “ben farklıyım” diyen bir hava... Peki senin ruhuna en çok hangi kahve çekirdeği yakışıyor?
Cevaplarına göre karakterini analiz ediyor, sana tüketmen gereken kahve çekirdeğini söylüyoruz! ☕
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1. Seni tanıyarak ilk sorumuza başlayalım! Kendini nasıl tanımlarsın?
2. Bu hayvanlardan hangisini sahiplenmek istersin?
3. Yeni şeyler denemek seni heyecanlandırır mı?
4. Evinin hangi odasında daha çok zaman geçiriyorsun?
5. Türk kahvesi geldi, şimdi yanına tatlı şart! Hangisini seçersin?
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6. Bir ortamda seni en iyi anlatan tavır hangisi olur?
7. Duygularını dışarı yansıtma seviyeni 1’den 5’e puanlasan kaç verirsin?
8. Son olarak, tek başına aktivite yapmayı sever misin?
Senin Çekirdeğin: Brezilya Kahve Çekirdeği
Senin Çekirdeğin: Etiyopya Kahve Çekirdeği
Senin Çekirdeğin: Kolombiya Kahve Çekirdeği
Senin Çekirdeğin: Kenya Kahve Çekirdeği
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