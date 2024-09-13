Kara Harp Okulu Birincisiydi: Ebru Teğmenin Afişi İndirildi
Kara Harp Okulu Birincisiydi: Ebru Teğmenin Afişi İndirildi
Kara Harp Okulu’nu birincilikle bitiren Teğmen Ebru Eroğlu’nun afişi, memleketi Ordu’nun Akkuşlu ilçesine asılmıştı. Kılıçlı yemin tartışmaları sonrasında hakkında soruşturma açılanlar arasında yer alan Eroğlu’nun afişi kimliği belirsiz kişiler tarafından indirildi.
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Teğmen Ebru Eroğlu, Kara Harp Okulu’nu birincilikle bitirmiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden belgesini almıştı.
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Eroğlu, sonrasında bir grup sınıf arkadaşıyla birlikte kılıçla yemin etmiş ve tartışılan görüntüler sonrasında hakkında soruşturma açılmıştı.
Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Ebru Eroğlu’nun memleketi Ordu’nun Akkuşlu ilçesine asılan “Akkuş’umuzun Gururu” afişi indirildi.
CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, “Mustafa Kemal’in askeri Ebru Teğmenimizin fotoğrafının indirilmesi için talimat verenler talimatlı olsun olmasın kraldan çok kralcılık yaparak afişi indirenler kimden cesaret alıyor? Peygamber ocağımıza saygısızlık etmeye utanmıyor musunuz? Memleketimize ve kadınlarımıza ihanet ediyorsunuz” tepkisini gösterdi.
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