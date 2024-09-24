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Kapatıcı Sürmeden Dışarı Çıkamayacak Bir Cilde Sahip Olanlara İyi Gelecek 10 Çözüm

etiket Kapatıcı Sürmeden Dışarı Çıkamayacak Bir Cilde Sahip Olanlara İyi Gelecek 10 Çözüm

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
24.09.2024 - 16:17

Her gün cilt makyajı yapmak bizi de cildimizi de çok yoruyor. Ancak güzel görünmeyen bir ciltle dışarı çıkmak da istemiyoruz. Bu nedenle bu içeriğimizdeki öneriler sana çok iyi gelecek!

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1. Cilt temizliği her şeyden önemli!

Her sabah uyandığında ve yatmadan önce cilt temizliğini aksatmadan yapman gerekiyor. Bu sayede gözenekler açılıyor ve derinlemesine temizlik için uygun zemin hazırlanmış oluyor. Cilt temizliği doğru bir şekilde yapılırsa en önemli adımı doğru şekilde gerçekleştirmiş olursun.

2. Cilt tipi ne olursa olsun nemlendirme aşaması atlanmamalı!

“Benim cildim çok yağlı, nemlendirici kullanmamalıyım” gibi bir düşünce hiç de doğru değil. Cilt tipin ne olursa olsun nemlendirmeyi ihmal etmemen gerekiyor. Cilt temizliğinin en önemli aşamalarından birini nemlendirme oluşturuyor. Düzenli nemlendirme ile cilt daha pürüzsüz görünebilir.

3. Güneşli olmayan günlerde bile güneş kremi kullan!

Güneş kreminin tek amacı güneşli yaz günlerinde korunmak değildir. Bulutlu günlerde de güneşin zararlı ışınları cildimize zarar verebiliyor. Bu yüzden dışarı çıkarken SPF içeren bir güneş kremi kullanmalısın. Hem cildinin yaşlanmasının hem de lekelerin önüne geçebilirsin.

4. Düzenli olarak peeling yapmalısın!

Peeling, ciltteki ölü hücrelerin temizlenmesi için yapmanız gereken bir bakım adımı. Ancak işe yaraması için cilt tipine uygun olan peeling ürününü bulman gerekiyor. Doğru ürünü bulduktan sonra haftada 1-2 kez olacak şekilde peeling yapabilirsin.

5. Gece uykusu sandığından çok daha önemli!

Geceleri flörtümüzle mesajlaşmak, sosyal medyada gezinmek, videolar izlemek… Bunları gerçekten çok seviyoruz. Ama bunu yapmamız cildimize zarar veriyor, ayrıca göz altlarımız da gün içinde mosmor görünüyor. Düzenli ve kaliteli uyku sayesinde cildin yenilenir.

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6. Gün içinde bol bol su içmeyi de ihmal etmemelisin!

Cilt bakımına ek olarak gün içinde hayatında değiştirmen gereken çok şey bulunuyor. Bunlardan biri de su içmek. Ancak öyle bir iki bardak sudan bahsetmiyoruz. Cildinin nem dengesini korumak ve daha sağlıklı görünmesini sağlamak için su içmeyi alışkanlık haline getirmelisin.

7. Doğal yağların mucizesine güvenmelisin!

Çeşit çeşit cilt bakım ürünü bize çok iyi geliyor, bunu inkar etmiyoruz. Ancak doğal yağların da etkisini küçümsememek lazım. Argan veya jojoba gibi doğal yağlar, cildini güzel bir şekilde nemlendirirken çok daha sağlıklı ve parlak görünmesini sağlıyor.

8. C vitamini serumunun etkisi bambaşka!

Cilt bakım rutininde C vitamini serumu yoksa büyük bir eksik var demektir. C vitamini ne işe mi yarıyor? Cildinin aydınlanması ve ton eşitsizliklerinin giderilmesi, C vitamininden geçiyor. C vitaminini en güzel şekilde bakım rutinine eklemek için serumlar ideal.

9. Gözenek sıkılaştırıcı ve küçültücü maskeler kullanmalısın!

Gözeneklerin sıkılaştığında cildin çok daha temiz bir görünüme kavuşur. Hatta yalnızca temiz bir görünümle kalmaz, aynı zamanda pürüzsüz bir görünüm de beraberinde gelir. Bu maskeleri haftada bir kullanabilirsin.

10. Hem cildini güzelleştirecek hem de sana iyi gelecek son bir önerimiz var!

Yüz masajını en sona saklamamızın sebebi, sana gerçekten çok iyi geleceğine olan inancımız! Bu sayede hem kendini şımartacak hem de cildindeki kan dolaşımını artıracaksın. Cildindeki kan dolaşımı artınca da daha canlı ve genç görünen bir cilde kavuşacaksın.

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