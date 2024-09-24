Kapatıcı Sürmeden Dışarı Çıkamayacak Bir Cilde Sahip Olanlara İyi Gelecek 10 Çözüm
Kapatıcı Sürmeden Dışarı Çıkamayacak Bir Cilde Sahip Olanlara İyi Gelecek 10 Çözüm
Her gün cilt makyajı yapmak bizi de cildimizi de çok yoruyor. Ancak güzel görünmeyen bir ciltle dışarı çıkmak da istemiyoruz. Bu nedenle bu içeriğimizdeki öneriler sana çok iyi gelecek!
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1. Cilt temizliği her şeyden önemli!
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2. Cilt tipi ne olursa olsun nemlendirme aşaması atlanmamalı!
3. Güneşli olmayan günlerde bile güneş kremi kullan!
4. Düzenli olarak peeling yapmalısın!
5. Gece uykusu sandığından çok daha önemli!
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