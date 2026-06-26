Kahve Nasıl Oluyor da Bizi Uyandırmayı Başarıyor?
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Sabahları gözümüzü açmak için ilk koştuğumuz, fincanına sarılmadan kendimize gelemediğimiz kahve, aslında beynimizde tam bir gizli ajan gibi çalışıyor. Kahvenin uyandırıcı etkisini beraber inceleyelim!
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Kafein beynin uyku sinyallerini geçici olarak susturuyor.
Beyindeki alarm butonlarına basarak adrenalin salgısını coşturuyor.
Karaciğeri devreye sokarak kana ekstra şeker pompalıyor.
Mutluluk hormonu dopamini serbest bırakarak modumuzu anında yükseltmeyi başarıyor.
Göz bebeklerimizi büyüterek etrafı daha net görmemizi sağlıyor.
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Nefes yollarımızı genişleterek hücrelere daha çok oksijen taşıyor.
Sindirim sistemini hızlandırarak metabolizmayı uçuruyor.
Etkisini göstermek için yarım saat sabırla pusuda bekliyor.
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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