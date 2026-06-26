Kahve İçmek Sende Hangi Hissi Uyandırıyor?

Sen kahveyi tek başına, karanlık odalarda derin düşüncelere dalarak içecek biri değilsin. Senin kahvenin yanında illa ki iyi bir dost, sıcak bir sohbet ya da kaçırılmayacak bir gıybet olmalı. Kahve senin için insanları bir araya getiren, ortama samimiyet katan şahane bir bahane. Tabii ki yalnızken de filtre kahveni yapıp içiyorsun ama önceliğin her zaman o tatlı, neşeli atmosferi yakalamak. Hayatı çok fazla kasmadığın gibi kahveye de devasa anlamlar yüklemiyorsun. Yumuşak içimleri, seni şımartacak tatları seviyorsun çünkü senin tek amacın var: Modunu yükseltmek ve o anın keyfini sürmek.