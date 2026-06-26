Kahve İçmek Sende Hangi Hissi Uyandırıyor?
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Kahve içmenin uyandırdığı his herkeste bambaşka. Kimisi enerjiyle dolar, yerinde duramaz. Kimisi de sessizce uzaklara dalar.
Peki sen hangisisin?
Hazırsan testi çöz ve öğrenelim.
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1. Bir kafeye gittiğinde sipariş verirken hangisi oluyorsun?
2. Kahveni genelde nasıl içersin?
3. Kahve senin için daha çok bir "Yalnızlık ve kafa dinleme" aracı mı, yoksa "Dostlarla derin muhabbet" bahanesi mi?
4. Kahve kokusu sende en çok hangi dönemi veya anıyı tetikliyor?
5. Kahve içmediğin bir günü en iyi hangi emoji özetler?
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6. Kahve içtikten sonra içinde her şeyi halledebileceğine dair ani ve yoğun bir özgüven patlaması yaşıyor musun?
7. Sana çok önemli bir dedikodu ya da büyük bir iş fikri anlatılacak. Ortamın kahvesi nasıl olmalı?
8. Son olarak... Eğer kahve hayatından tamamen çıksaydı, yerine neyi koyardın?
Saf huzur ve birinin sana sarılması gibi bir şefkat.
Yüksek özgüven, güç ve "Hadi başlayalım!" enerjisi.
Neşe, paylaşım ve anı güzelleştirme dürtüsü.
İşlevsel bir rahatlama ve doğal bir akış.
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Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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