Kafasına Ampul Takarak AK Parti'ye Oy İsteyen Kastamonulu Genç

Kastamonu’da yaşayan AK Partili bir genç kuaförde kafasına ampul taktırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kafasına ampul taktıran genç 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'ye oy istedi.
O genç sözlerinde ise, 'Oylar AK Parti'ye. Elektriğe, suya indirim. Yaparsa AK Parti yapar. Destek sizden yapması bizden' dedi.
İşte o anlar: 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Beyin olmadığı için ampul takmış kafasına saçma salak konuşuyor amk koyunu
Bütün manyaklar Kastamonu Konya'dan çıkıyor.
Karabük var bide
Yeni karakter açıldı