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Kafasına Ampul Takarak AK Parti'ye Oy İsteyen Kastamonulu Genç

Kafasına Ampul Takarak AK Parti'ye Oy İsteyen Kastamonulu Genç

Kastamonu AK Parti seçim
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
28.03.2024 - 10:20

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Kastamonu’da yaşayan AK Partili bir genç kuaförde kafasına ampul taktırdı.

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Kafasına ampul taktıran genç 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'ye oy istedi.

Kafasına ampul taktıran genç 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'ye oy istedi.

O genç sözlerinde ise, 'Oylar AK Parti'ye. Elektriğe, suya indirim. Yaparsa AK Parti yapar. Destek sizden yapması bizden' dedi.

O genç sözlerinde ise, 'Oylar AK Parti'ye. Elektriğe, suya indirim. Yaparsa AK Parti yapar. Destek sizden yapması bizden' dedi.

İşte o anlar: 👇

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Selver.1994.06

Beyin olmadığı için ampul takmış kafasına saçma salak konuşuyor amk koyunu

Mr Alone

Bütün manyaklar Kastamonu Konya'dan çıkıyor.

vnmjfdb

Karabük var bide

kayra han

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