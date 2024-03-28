Kafasına Ampul Takarak AK Parti'ye Oy İsteyen Kastamonulu Genç

Bakire Kadın İsteyen Erkekleri Savunan Psikolog: 'Kadınların da Arabası Yok, Arabalı Erkek İstiyorlar'

Duş Alırken Şeytanla Kavga Edip Haddini Bildiren Çocuk: 'Benim Meleğim 2 Tane, Senin Hiç Kimsen Yok'