Kadınların Kargo Paketlerine Saldırı: İç Çamaşırı Kargolarını Kim Açıyor?
Kadınların Kargo Paketlerine Saldırı: İç Çamaşırı Kargolarını Kim Açıyor?
Son zamanlarda ilginç bir konu sosyal medyada onlarca kadın tarafından gündeme geldi. İç çamaşırı markalarından gelen paketlerin açıldığını fark eden kadınlar, durumdan rahatsız oldukları dile getirerek, şikayetçi oluyor. Şikayetlerine karşın kargo çalışanları kadınların iç çamaşır paketlerini açmaya devam ettiğini söyleyen kadınlar, kargo firmalarının konuya ilişkin acil bir önlem almalarını talep ediyor.
Cumhuriyet'e konuşan İstanbul Barosu Çocuk ve Kadın Hakları Merkez Üyesi avukat Süreyya Kardelen Yarlı, ''Burada çok büyük bir art niyet var” dedi.
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Konuya ilişkin konuşan İstanbul Barosu Çocuk ve Kadın Hakları Merkez Üyesi avukat Süreyya Kardelen Yarlı, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Özellikle kadınların başına gelmesinin tesadüf olmadığını vurgulayan avulat Yarlı, yapılanın suç olduğunu kaydetti.
“Güvenlik açısından bunu yapıyoruz deme şansları yok'' diyen avukat Yarlı, ''Çünkü zaten bu mallar alınırken kargolanırken veya kurye teslim edilirken yönetmeliğe göre gönderilebilir. Ne hikmetse şüphelendik denilen bütün kargolar kadınların iç giyim firmasından gelen ve kadınlara gelen kargolar. Bir televizyon kargosundan şüphelenilmiyor. Yemek kargosunda şüphelenilmiyor. O yüzden burada çok büyük bir art niyet var” dedi.
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