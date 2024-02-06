Kadınların Kargo Paketlerine Saldırı: İç Çamaşırı Kargolarını Kim Açıyor?

Son zamanlarda ilginç bir konu sosyal medyada onlarca kadın tarafından gündeme geldi. İç çamaşırı markalarından gelen paketlerin açıldığını fark eden kadınlar, durumdan rahatsız oldukları dile getirerek, şikayetçi oluyor. Şikayetlerine karşın kargo çalışanları kadınların iç çamaşır paketlerini açmaya devam ettiğini söyleyen kadınlar, kargo firmalarının konuya ilişkin acil bir önlem almalarını talep ediyor.

Cumhuriyet'e konuşan İstanbul Barosu Çocuk ve Kadın Hakları Merkez Üyesi avukat Süreyya Kardelen Yarlı, ''Burada çok büyük bir art niyet var” dedi.