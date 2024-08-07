Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Güzellik
Cilt & Vücut Bakımı
Kaç Yaşında Olduğunuzu Gizlemenizi Sağlayacak 10 Anti-Aging Tekniği

etiket Kaç Yaşında Olduğunuzu Gizlemenizi Sağlayacak 10 Anti-Aging Tekniği

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
07.08.2024 - 18:01

Anti-aging teknikleri ile yaşlanmayı gizlemek mümkün. Sağlıklı ve parlak bir cilde kavuşmak için teknikler nelermiş birlikte bakalım mı?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Cildinizi düzenli nemlendirirseniz cildiniz çok daha sağlıklı oluyor.

Her cildin düzenli nemlendirmeye ihtiyacı var. Özellikle kuru ciltliler için bu çok daha önemli. Cildinizi düzenli nemlendirdiğinizde cildiniz çok daha esnek oluyor. Cildi düzenli nemlendirmenin faydası kırışıklık görünümünü azaltması. Bu yüzden cildinizi nemlendirmeyi asla ihmal etmemelisiniz.

2. Uzmanlar güneş kremi kullanmadan sokağa adım atmayın diyor!

Güneş kremi kullanmanın ne kadar önemli olduğunu tüm uzmanlar söylüyor. Güneşe çıkmadan önce mutlaka yüksek koruyuculu bir güneş kremi kullanmanız gerekiyor. Güneş ışınları cildin yaşlanma sürecini hızlandırıyor, bu yüzden güneş kremi kullanarak cildinizin yaşlanma etkilerini yavaşlatabilirsiniz.

3. Serumlar ciltte yaş aldıkça ortaya çıkan etkileri azaltmaya yardımcı oluyor.

Çeşitli vitaminler içeren serumları kullanarak cildinizin daha genç görünmesini sağlayabilirsiniz. C, E gibi vitaminleri içeren serumları kullanarak cildinizin yaşlanmasının önüne geçmeniz mümkün.

4. Retinol içeren ürünler de ciltteki yaşlanma belirtilerini azaltıyor.

Retinol içeren ürünler kırışıklıklara karşı kullanılan bakım ürünleri. Cildin yenilenme sürecini hızlandıran retinol ile cildinizdeki yaşlanma etkilerini yavaşlatabilirsiniz. Cildinizdeki kırışıklıkların ve ince çizgilerin önüne geçmek istiyorsanız retinol içeren bakım ürünlerini kullanmanız gerek.

5. Bakım ürünlerinin yanında yüz masajı yaparak da cildinizin daha sağlıklı olmasını sağlayabilirsiniz.

Düzenli yüz masajı yapmak, kan dolaşımını artırıyor ve daha sağlıklı bir cilde kavuşmanızı sağlıyor. Genç bir görünüm kazanmak için yüz masajı yapmayı alışkanlık haline getirmeniz gerek. Yüz masajı yaparken buna uygun cihazları kullanabilir ya da cilt bakım ürünlerini masaj yaparak uygulayabilirsiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Düzenli peeling yaşlanmayı geciktiren uygulamalardan.

Haftada 1 ya da 2 kez mutlaka peeling yapmalısınız. Cildinizi ölü deriden arındırarak daha sağlıklı ve parlak görünmesini sağlayabilirsiniz. Peelingi düzenli yaparsanız cildiniz çok daha genç görünecektir.

7. Kolajen, cildin esnekliğini sağlıyor. Yaş aldıkça üretimi azalan kolajeni dışarıdan takviye olarak almak gerek.

Kolajen kullanarak yaşlanma belirtilerini azaltmak mümkün. Ciltteki azalan kolajeni dışarından takviye olarak almanız gerekiyor. Cildin elastikiyetini korumak için gerekli kolajen sayesinde cildiniz çok daha genç ve sağlıklı görünüyor.

8. Göz çevresi en çok atlanan bakımlardan.

Ciltteki yaşlılık belirtileri ilk olarak gözlerde görünüyor. O yüzden göz çevresi bakımı çok önemli. Göz çevresi için özel üretilen kremleri kullanarak ince çizgi ve koyu halka oluşumlarının önüne geçebilirsiniz. Düzenli göz kremi kullanarak yaş alma belirtilerini geciktirmeniz mümkün.

9. Yoga her şeye çok iyi geliyor!

Yüz kaslarını çalıştıran yüz yogası ile sıkı bir cilde kavuşabilirsiniz. Genç yaşlardan itibaren düzenli yoga yaparak yaşlılığın etkilerini azaltmak mümkün. Bu yüzden yüz yoga egzersizlerini hayatınıza dahil etmelisiniz. Yüz yogası hem kırışıklıklara hem sarkmalarınıza iyi gelecek.

10. Kendiniz cilt bakımı yapsanız bile arada bir profesyonel yardım almak çok iyi gelecektir.

Sizin yaptığınız cilt bakımı çok iyi olsa da profesyonel bir cilt bakımı yaptırarak cildinize daha iyi bakabilirsiniz. Çeşitli cilt bakım tedavilerini profesyonel merkezlerde cildinize uygulatarak cildinizin yenilenmesini sağlayabilir, yaşlanma belirtilerinizi azaltabilirsiniz.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın