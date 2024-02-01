İzmir’de Aday Gösterilmeyen Tunç Soyer İçin İlginç İddia: DEM Parti’den mi Aday Olacak?

Cumhuriyet Halk Partisi, yaklaşan yerel seçimlerde İzmir Büyükşehir Belediyesi için Tunç Soyer’in yerine Cemil Tugay’ı aday göstermişti. CHP’nin İzmir adayının değişmesi sonrasında DEM Parti’nin de İzmir Büyükşehir Belediyesi için aday çıkaracağı iddia edilmişti. OdaTV ise ilginç bir kulis bilgisine paylaştı.